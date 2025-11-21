ホーム 自動車 ビジネス 海外マーケット 記事

ソニー・ホンダ、『AFEELA』向け保険サービスを米国で導入へ…事故対応をワンストップで

ソニー・ホンダモビリティの米国法人であるソニー・ホンダモビリティ・オブ・アメリカ（SHMA）は11月19日、米国保険代理店モーター・テクノロジーズの自動車保険サービス「AFEELA Insurance」の導入を発表した。

本サービスは、事故発生から保険金の請求までをシームレスなワンストップサービスとして提供する。AFEELA純正部品などを使用したパートナーによる修理対応と保険補償により、顧客の車両をメンテナンスすると同時に、事故対応時のわずらわしさを軽減することを目的としている。サービスは、2026年の『AFEELA 1』納車開始に合わせて開始される予定だ。

AFEELAの車両は、高度な運転支援技術によりドライバーと同乗者の安全を守る設計となっているが、予期せぬ事故を完全に排除することはできない。本サービスの導入により、事故が発生した際、AFEELAの顧客はモバイルアプリから修理や保険金請求などの一連の手続きをワンストップで行うことが可能になる。これにより、複数の業者とのやり取りやコールセンターでの待ち時間といった、従来の不便さが解消される。

AFEELA Insuranceには、提携パートナーによるサービスが含まれる。「Urgently」はロードサイドアシスタンスと修理拠点への車両配送、「Crash Champions」はAFEELA純正部品などを使用したメンテナンスおよび修理、「モーター・テクノロジーズ」は保険の提供と保険金請求の実行を行う。

SHMAは、これらのパートナーシップを通じて、サービス提供におけるコスト、時間、説明責任に関する透明性と効率性を高め、モビリティ体験をより充実させていくことを目指している。

《森脇稔》

