ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

いすゞ『D-Max』、1台限りのピンク仕様が英国に登場…乳がん撲滅に向けた研究を支援

ピンクのいすゞ『D-Max』
  • ピンクのいすゞ『D-Max』
  • ピンクのいすゞ『D-Max』
  • ピンクのいすゞ『D-Max』
  • ピンクのいすゞ『D-Max』
  • ピンクのいすゞ『D-Max』
  • ピンクのいすゞ『D-Max』
  • ピンクのいすゞ『D-Max』
  • ピンクのいすゞ『D-Max』

英国ウェールズのパウイス州を拠点とするいすゞ自動車のディーラー、デビッド・テイラー・ガレージ（DTG）は、「ウェア・イット・ピンク・デー」に参加し、乳がん撲滅に向けた研究を支援するために、ピックアップトラック『D-Max』のワンオフモデルを公開した。

【画像】ピンクのいすゞ『D-Max』

この年次イベントは乳がん支援団体「ブレスト・キャンサー・ナウ」が主催するもので、乳がん研究への資金調達と患者支援を目的としている。

DTGは全スタッフがピンクの衣装を着用し、地域コミュニティと連携して資金調達に取り組んだ。地元の2つの小学校（ランガトック・CIW小学校とランギニドル・コミュニティ小学校）と絵画・塗り絵コンテストを開催したほか、地元の園芸センターと提携してオークションを実施した。

オークションでは、ロードタイヤセットからゴルフデー、ピンクの長靴まで様々な商品が出品された。

特に注目を集めたのは、ピンク仕様にラッピングされた特別な『D-MAX V-クロス』だ。この車両には、ホイールアーチエクステンション、ボンネット・ウィンドウデフレクター、マウンテントップローラー、スポーツバー、BFグッドリッチオールテレーンタイヤ、ワイヤレス充電器、レーザーライトなど豊富なアクセサリーが装着されている。

この「ピンクアップ」と名付けられた車両は、ウェア・イット・ピンク・デーにDTGのインスタグラムで発表され、その目を引く外観で注目を集めた。この車両は学校や園芸センターを含む地域の様々な企業やイベントを巡回している。

1970年に創業者の名前を冠して設立されたデビッド・テイラー・ガレージは、1987年からいすゞのディーラーネットワークの一員として活動している。同社は地域コミュニティとの関わりを重視し、クリックハウェル・ラグビークラブのメインスポンサーを務めるほか、ランギニドル・フットボールクラブも支援している。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

いすゞ自動車

ピックアップトラック

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES