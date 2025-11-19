いすゞ『D-Max』、1台限りのピンク仕様が英国に登場…乳がん撲滅に向けた研究を支援

英国ウェールズのパウイス州を拠点とするいすゞ自動車のディーラー、デビッド・テイラー・ガレージ（DTG）は、「ウェア・イット・ピンク・デー」に参加し、乳がん撲滅に向けた研究を支援するために、ピックアップトラック『D-Max』のワンオフモデルを公開した。

【画像】ピンクのいすゞ『D-Max』

この年次イベントは乳がん支援団体「ブレスト・キャンサー・ナウ」が主催するもので、乳がん研究への資金調達と患者支援を目的としている。

DTGは全スタッフがピンクの衣装を着用し、地域コミュニティと連携して資金調達に取り組んだ。地元の2つの小学校（ランガトック・CIW小学校とランギニドル・コミュニティ小学校）と絵画・塗り絵コンテストを開催したほか、地元の園芸センターと提携してオークションを実施した。

オークションでは、ロードタイヤセットからゴルフデー、ピンクの長靴まで様々な商品が出品された。

特に注目を集めたのは、ピンク仕様にラッピングされた特別な『D-MAX V-クロス』だ。この車両には、ホイールアーチエクステンション、ボンネット・ウィンドウデフレクター、マウンテントップローラー、スポーツバー、BFグッドリッチオールテレーンタイヤ、ワイヤレス充電器、レーザーライトなど豊富なアクセサリーが装着されている。

この「ピンクアップ」と名付けられた車両は、ウェア・イット・ピンク・デーにDTGのインスタグラムで発表され、その目を引く外観で注目を集めた。この車両は学校や園芸センターを含む地域の様々な企業やイベントを巡回している。

1970年に創業者の名前を冠して設立されたデビッド・テイラー・ガレージは、1987年からいすゞのディーラーネットワークの一員として活動している。同社は地域コミュニティとの関わりを重視し、クリックハウェル・ラグビークラブのメインスポンサーを務めるほか、ランギニドル・フットボールクラブも支援している。