トヨタのおでかけアプリ「my route」、沖縄豊見城市の自動運転バス実証実験の乗車券を発売

トヨタファイナンシャルサービスのおでかけアプリ「my route（マイルート）」は、沖縄県豊見城市で実施される自動運転EVバス実証実験に合わせ、期間限定の乗車券を11月17日に発売した。

この乗車券は11月17日からmy routeで購入可能となり、11月28日から利用できる。実証実験の終了日である2026年2月15日まで有効だ。

自動運転バスは、琉球バス交通が運行する豊見城市内105番系統の一部バス停を使用しながら、市内を一周するルートを走行予定。発着地点はイーアス沖縄豊崎で、地元住民の移動手段としての利便性を高めるとともに、未来の交通インフラの可能性を体験できる。

乗車の際は、事前にmy routeアプリでチケットを購入し、乗車時にバス車内に設置されたQRコードをアプリで読み込むだけ。なお、事前購入が可能な乗車券はmy routeのみとなっている。

販売価格は全区間均一で、大人190円、小児100円。運行期間は11月28日から2026年2月15日までだ。

my routeは、みんなの「行きたい」を「行ける」につなげるおでかけアプリで、近くの行きたい場所やイベントが見つかる機能や、様々な交通手段を組み合わせた行き方が検索できる機能、お得な交通チケットが買える機能などを提供している。ダウンロードは無料で、ログインなしですぐ使える。

