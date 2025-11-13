ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

ヤマハ発動機のゴルフカーがベース、データ分析サポートカー開発…サッカー「ジュビロ磐田」向けに

ジュビロ磐田に納入したデータアナリストサポートゴルフカー
  • ジュビロ磐田に納入したデータアナリストサポートゴルフカー
  • ジュビロ磐田に納入したデータアナリストサポートゴルフカー
  • ジュビロ磐田に納入したデータアナリストサポートゴルフカー

ヤマハ発動機は、サッカーチームのジュビロ磐田に向けて、データ分析業務をサポートする特別仕様のゴルフカーを開発したと発表した。

【画像】ジュビロ磐田に納入したデータアナリストサポートゴルフカー

この車両は同社のゴルフカーをベースに、サッカーの練習時にデータアナリストが必要とする大型モニターなどの機器を搭載している。ソーラー発電システムと蓄電池用リチウムイオンバッテリーも装備し、電源の確保も可能だ。

これまでサッカーの練習時には、データアナリストがチームメンバーに分析結果を説明する際、大型モニターや電源などを練習場に手作業で移動・設置する必要があった。そのため使用できる場面に制約があるという課題があった。

同社はこの課題を解決するため「移動型データ処理センター」という構想を立案。必要な機材をゴルフカーにパッケージ化することで、サッカーコート内を自由に移動できるようになり、データアナリストの活動の幅を広げることが可能となった。

今回製作した車両には、2025年4月に開催された「ヤマハレディスオープン葛城」で提供したゴルフカーにも採用されたフィルム外装技術とオリジナルシートカバーの立体縫製技術を適用。ジュビロ磐田のロゴをあしらった特別外装や特別シート表皮により、意匠性を高めている。

これらの外装技術を活用することで、デザインの変更が容易になるだけでなく、使用後の外装部品のリサイクルも簡単に行えるようになる。

ヤマハ発動機では資源循環の取り組みとして、現在使用しているバージン材を100%サステナブル材料（リサイクル材、グリーン材、バイオマス材）へ切り替える目標を掲げており、今後も新たな生産技術や材料技術の開発に継続して挑戦していく。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ヤマハ発動機

電気自動車 EV、PHEV、BEV

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES