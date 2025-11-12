ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

LGイノテック、超スリム車載照明モジュールでイノベーション・アワード受賞…CES 2026で初公開へ

LGイノテックの超スリム・ピクセルライティング・モジュール
  • LGイノテックの超スリム・ピクセルライティング・モジュール

韓国のLGイノテックは11月11日、新たに開発した車載用「超スリム・ピクセルライティング・モジュール」が「CES2026」においてイノベーション・アワードを受賞したと発表した。

LGイノテックは車載用ライティング・ソリューションで、CESのイノベーション・アワードを2年連続で受賞する快挙を挙げ、車載用照明技術が世界最高レベルであることを改めて立証した。同社はCES2025において、業界として初めてヘッドライトに面光源技術を採用した「ネクスライドA+」でイノベーション・アワードを受賞していた。

今回CES2026で初めて公開する「超スリム・ピクセルライティング・モジュール」の特徴は、幅、サイズ、重量のすべてを画期的に縮減させたことである。

従来の車載用照明モジュールは、LEDにプラスチックのレンズまたは反射用光学部品が内蔵された構造で、モジュールの重量・サイズともに大きくなるしかなかった。こうしたデメリットの克服に向け、LGイノテックは業界として初めて白色のシリコン素材を活用した反射用光学部品を独自開発した。

光を反射する白色の特性を最大限に生かした構造に設計され、この部品だけでも均一な明るさの光を実現することができる。プラスチックレンズや光を反射させるための別の部品は搭載する必要がなくなった。

この部品が適用された「超スリム・ピクセルライティング・モジュール」は幅が3mmで、従来の製品より71%薄く、その分だけ重量も大きく減少した。それでも光効率は従来のものより30%高い。

このモジュールは薄くて柔らかいシリコン材質でできており、折り曲げることもできる。それにより、曲線といった様々な形態の車載用照明のデザインだけでなく、ヘッドグリルやバンパーといった技術的特性により装着が難しい部分への照明の取り付けも可能にした。

さらに、このモジュールは、ピクセルのサイズが従来の4分の1程度である。ピクセルが緻密で多くなるほど車載用照明の解像度が高まり、視認性は向上する。

また、このモジュールは、車載用照明のV2X（Vehicle to Everything・クルマとあらゆるモノを繋げる無線通信技術）のコミュニケーション機能をいっそう高度化させた。車載用照明によって基本的なテキストからイメージまで高画質で送出することができるだけでなく、アニメーション効果もサポートする。

例えば、緊急事態が発生した場合に車両内部の状況をレタリング機能によって外部に知らせたり、自ら作成した絵文字を表示して運転手の個性を表現したりすることができる。

LGイノテックは、2027年下半期を目途に「超スリム・ピクセルライティング・モジュール」の量産を目指し、グローバル企業向けにアプローチを活発に行っている。

LGイノテックは2026年1月に開催されるCES2026において、「超スリム・ピクセルライティング・モジュール」をはじめとする次世代の車載用照明モジュールと、AD/ADAS向けの最新センシング・通信部品を一挙に公開する計画である。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

LG

CES

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES