LGエナジー、航空宇宙用バッテリー分野に参入…マイナス60度の極低温対応リチウムイオン電池を共同開発へ

LGエナジーソリューションのロゴ
  • LGエナジーソリューションのロゴ

LGエナジーソリューションは、サウス8テクノロジーズと戦略的パートナーシップを締結し、極低温環境に最適化された宇宙用リチウムイオン電池を共同開発すると発表した。

この提携により、同社は過酷な環境に耐える次世代バッテリー技術の開発に参画し、新興の航空宇宙分野での足がかりを確立する。

両社の協力は、KULRテクノロジーグループとNASAが進める次世代深宇宙ミッション向けの低温バッテリーソリューション開発という大規模な航空宇宙イニシアチブの一環。航空宇宙・防衛分野向けの最先端エネルギー貯蔵ソリューションを提供するKULRは最近、テキサス州宇宙委員会から670万ドルの資金を獲得し、月面および火星探査ミッション向けの低温リチウムイオン電池ソリューションを開発している。このプログラムはNASAジョンソン宇宙センターと緊密に連携して実施されている。

LGエナジーソリューションはこの共同事業で重要な役割を果たす決意を示しており、次世代航空宇宙バッテリー技術の開発を推進する。具体的には、リチウムイオン電池セルの設計、テスト、評価をサポートする。サウス8テクノロジーズは、独自の革新的な液化ガス電解質と電解質充填技術を使用して、強化されたバッテリーセルを製造する。マイナス60度という低温で動作するこれらのセルは、KULRのワンスペースバッテリーアーキテクチャプラットフォームに統合され、宇宙ミッション中に遭遇する極限環境で最適なパフォーマンスを提供する。

サウス8テクノロジーズは、世界初の液化ガス電解質「LiGas」を開発した米国のスタートアップ企業。この特許取得済みソリューションは、マイナス60度までの超低温動作を可能にすることでバッテリー性能を向上させ、マイナス20度以下で性能が低下する従来の液体電解質を大幅に上回る。この技術はタイム誌の「2024年のベストインベンション」の1つに選ばれた。

さらに、液化ガス電解質は物理的または電気的な衝撃条件下でバッテリーの安全性を大幅に向上させる可能性がある。このような衝撃が発生すると、バッテリー内部の液体溶媒が急速に蒸発し、セル温度を下げ、蒸発した電解質を排出する。このプロセスにより、セルは事実上機能しない「ダミーセル」となり、熱暴走などのリスクが大幅に軽減される。

LGエナジーソリューションは2019年にスタートアップチャレンジプログラムを通じてサウス8テクノロジーズと初めて接触し、以来積極的な協力関係を維持してきた。2024年には共同開発契約を締結し、液化ガス電解質ベースのバッテリーの開発を開始した。今回発表された最新の合意により、両社の協力関係がさらに強固なものとなった。

《森脇稔》

