ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

ソフト99、新時代ガラス撥水剤「らくらくガラコ」発売　洗車前に塗るだけ

ソフト99の新時代ガラス撥水剤「らくらくガラコ」
  • ソフト99の新時代ガラス撥水剤「らくらくガラコ」
  • スピード施工で疲れにくい新容器
  • 作業性と撥水性を両立。超強力撥水コーティング
  • 先に塗って洗うだけ。タイパに優れた新時代ガラコ
  • “先に塗って洗うだけ”を実現させた新技術「Q-AD」
  • 先に塗って洗うだけ。タイパに優れた新時代ガラコ
  • 洗って仕上げるから、不快なギラツキ解消でいつでも視界クリア
  • “先に塗って洗うだけ”を実現させた新技術「Q-AD」

ソフト99から雨の日ドライブの視界を良好にし、ドライバーの快適で安全な運転をサポートする革新的なガラス撥水剤「らくらくガラコ」が新発売。内容量は120mlで、希望小売価格はオープン。

【画像】ソフト99の新時代ガラス撥水剤「らくらくガラコ」

らくらくガラコは、乾燥待ち時間実質ゼロ・拭き取りも不要で、施工工程と時間が大幅に短縮できる“速ラク施工”を実現したガラス撥水剤。従来の「洗車後に塗って乾燥を待つ」方式とは異なり、洗車前に先に塗り込んでからシャンプー洗車をするだけで施工が完了する画期的な商品だ。

新技術「Q-AD（Quick Adhesion&Dry）」を採用し、塗り込みと同時に高速密着成分と速乾処方の効果で、強力な撥水成分がガラス面へすぐに強密着する。シャンプー洗車にも耐え、余剰成分だけが洗い流されるため、すすぎ直後から強力な撥水性能を発揮する。

スピード施工で疲れにくい新容器スピード施工で疲れにくい新容器

従来の塗り込みタイプでは施工時の拭き残しにより乱反射で不快なギラツキが起こることがあったが、らくらくガラコは先に塗ってシャンプー洗車で仕上げるため、余剰成分は一掃され視界がスッキリクリアに仕上がる。

新型ワイドヘッド搭載の新容器を採用し、約84mm×43mmサイズのワイドヘッドは塗り込み時の往復回数が減ることで疲れにくく、塗り込み時間も約25％短縮できる。ボディに優しいホルダーレス構造を採用し、両端が尖った独自形状によりコーナー部の塗り残しも防いでいる。

《ヤマブキデザイン》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ソフト99

洗車

カーケア

アフターマーケット

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES