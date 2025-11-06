ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

ソフト99「G’ZOX」から撥水・艶・耐久性を極限まで追求したコーティング剤『ハイモース・コート・ヴェリス』登場

G'ZOX史上最高の撥水性能
  • G'ZOX史上最高の撥水性能
  • 『ハイモース コート ザ・グロウ』を凌ぐ、G'ZOX史上最高の艶性能
  • ソフト99のプレミアムブランド・G'ZOX『ハイモース・コート・ヴェリス』
  • 『ハイモース コート ザ・グロウ』を凌ぐ、G'ZOX史上最高の艶性能
  • 卓越した耐久性能
  • 『G'ZOX ハイモース コート ヴェリス』の性能を引き出す、新たな講習制度を開始
  • G'ZOX施工証明書電子化システムとWEB予約システムに対応

ソフト99が展開するプレミアムカーディテイリングブランド・G’ZOXの最上位モデル「ハイモース・コート」に、G’ZOX史上最高のパフォーマンスを実現した『ハイモース・コート・ヴェリス』が新登場。

【画像】G’ZOXのプレミアムコーティング剤『ハイモース・コート・ヴェリス』

同製品は、G’ZOX史上最高の撥水性能と艶性能を実現したコーティング剤だ。新開発の「高密度反応硬化型シロキサン系トップコート」により、これまでにないほど緻密で平滑なコーティング被膜の形成を可能にした。

撥水性能では、接触角の向上と転落角の低下を同時に実現。ボディに水をとどまらせないほどの高い撥水性能を発揮する。艶性能についても、従来の最上位モデル「ハイモース コート ザ・グロウ」を上回る仕上がりを実現している。

『ハイモース コート ザ・グロウ』を凌ぐ、G'ZOX史上最高の艶性能『ハイモース コート ザ・グロウ』を凌ぐ、G'ZOX史上最高の艶性能

耐久性の面では、モース硬度レベル8の「超高硬度ガラス系プライマーコート」との強固な反応硬化により、非常に強靭な被膜構造を形成。施工初期の性能を長期間維持できるという。

なお、ハイモース・コート・ヴェリスは一般販売品ではなく、ソフト99独自の講習会を受講し公認された熟練プロフェッショナルのみが施工可能な商品。従来のG’ZOXボディコーティングと同様にコーティング施工後の定期メンテナンス通知の自動化や、保険適用への信頼性向上につながるG’ZOX独自の電子施工証明書が発行のほか、WEB予約システムにも対応する。

同社ではG’ZOXブランドを通じて、コーティング業界の活性化と発展を目指している。

ソフト99のプレミアムブランド・G'ZOX『ハイモース・コート・ヴェリス』ソフト99のプレミアムブランド・G'ZOX『ハイモース・コート・ヴェリス』
《ヤマブキデザイン》

