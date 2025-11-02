ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

静電気を逃して操安性アップ！ブリッド、エアロスタビライジングバケットシート「XERO CS PLUS」発売

XERO CS PLUS FRP製シルバーシェル（グラデーションロゴ）
  • XERO CS PLUS FRP製シルバーシェル（ブラック）
  • XERO CS PLUS FRP製シルバーシェル（レッド）
  • XERO CS PLUS FRP製シルバーシェル　背面

自動車レース用シートの老舗・BRIDE（ブリッド）が中型ヘッドガードを装備するハーフカバー仕様のレーシングフルバケットシート「XERO CS PLUS（ゼロ・シーエス・プラス）」を新発売。11月4日より全国のBRIDEマイスターショップ、BRIDE取扱店で受注が開始される。

新製品は既存モデル「XERO CS」をベースに表皮カバーのデザイン・素材の変更を行い、ハーフカバータイプとすることで後部座席のある車両への装着時に必要なシートバックプロテクターが不要となっている。また、従来モデルにあったシート本体とシートバックプロテクターとの境界がないため、統一感のある見栄えにリニューアルされている。

ホールド性重視のレーシング向けフルバケットシートとして、頭部安全のためのヘッドガード（サイドにはBマーク刺繍）と深い着座位置かつ高さのあるサイドサポートを採用。フィット感を高めるキルティング加工と背面をカバーリングした後部乗員保護のトリムデザインも採用している。

さらに、導電性表皮材「カブロンST」を搭載したことで、ドライバーと周辺に溜まっている静電気をボディ全体に分散させて帯電量を軽減し、操縦安定性の向上と快適なドライビングに寄与する。

シェルはFRP製シルバーシェル（GFRP）とスーパーアラミド製ブラックシェル（AFRP）の2種類を用意。カラーは全3色（グラデーションロゴ、ブラック、レッド）で展開する。重量は両シェルとも約8.0kgとなっている。

価格は、FRP製シルバーシェルがグラデーションロゴ仕様で17万500円、ブラック・レッド仕様で15万9500円。スーパーアラミド製ブラックシェルがグラデーションロゴ仕様で22万8800円、ブラック・レッド仕様で21万7800円（いずれも税込）。

