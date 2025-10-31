ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

スカニア、世界最大のトラック市場の中国に新工場開所…年産5万台

スカニアの中国新工場
フォルクスワーゲングループ傘下のスウェーデンのスカニアは、中国に新工場を開所した。

スカニアは134年の歴史において重要な一歩を踏み出し、中国に第3の世界産業拠点を開設した。この投資は同社の世界的な事業基盤を強化するだけでなく、世界最大のトラック市場の中心に同社を位置づけるものという。

江蘇省如皋市の新産業拠点は、スカニアにとって過去最大級の世界投資の一つとなる。80万平方メートルの敷地に年産5万台の認可生産能力を持ち、中国市場と一部アジア及びその他地域の輸出市場の両方に対応する。この施設は地域で約3000人の新規雇用を創出し、総投資額は20億ユーロに達する。

スカニアは、中国で完全所有のトラック工場の完全生産ライセンスを付与された初の西欧系OEMとなった。これは同社の市場への長期的なコミットメントを示すマイルストーンだ。

如皋工場は、地域で生産されるバイオガスや認証済みグリーン電力を含む再生可能エネルギー源でほぼ完全に稼働する。これらの措置は、スカニアのスコープ1および2の脱炭素化目標に直接貢献する。

スカニアはおよそ60年前、中国の商用車市場に参入。中国は世界最大のトラック市場であり、輸送、接続性、自律性、電動化におけるイノベーションの世界的中心地だ。如皋と上海のR&Dセンターを含む新産業拠点により、スカニアは地域での事業基盤を強化し、中国のパートナーと共同でソリューションを開発する能力を高める。

新産業拠点は、スカニアとTRATONグループブランドが市場、顧客需要、製品ポートフォリオ全体で効率的にスケール、カスタマイズ、イノベーションを可能にするTRATONモジュラーシステム（TMS）の一部として設計されている。

2つの商用オファリングが計画されている。第一に、世界的な高水準で構築され、要求の厳しいアプリケーション向けにカスタマイズ可能なスカニア製品。第二に、グローバルなスカニアオファーに加えて、中国の競争の激しい長距離・大容量セグメント向けに特別に開発された新しいトラクター製品レンジ「NEXT ERA」だ。

NEXT ERA製品ラインは、中国市場向けに特別に開発され、地域のデジタルエコシステムと完全に統合されたスカニアの商用オファリングの新たな章を表している。如皋からの生産による納入は2025年後半に開始され、NEXT ERAは2026年前半に発売される予定だ。

《森脇稔》

