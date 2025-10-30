ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

住友ゴムの「センシングコア」、いすゞが国内初採用…新型『ギガ』の車輪脱落予兆検知システムに

住友ゴム工業は10月29日、独自のセンシング技術「センシングコア」が国内自動車メーカーに初めて採用されたと発表した。

10月29日に発売されたいすゞ自動車の大型トラック、『ギガ』の改良モデルに、車輪脱落予兆検知機能が標準装備される。

センシングコアは、タイヤの回転により発生する車輪速データと車両のCAN データを解析することで、タイヤの空気圧や摩耗状態、荷重や路面状態、車輪脱落予兆などを検知するソフトウェア技術だ。

いすゞギガに搭載された車輪脱落予兆検知システムは、走行中のホイールナットの緩みを検知する。異常検知時には警告表示とブザー音でドライバーに注意を促す。これにより従来の点検や経験による検知に加え、走行中でもナットの緩みを検知できるようになり、車輪脱落事故の未然防止に大きく貢献することが期待される。

国土交通省の発表によると、2024年に発生した大型車の車輪脱落事故は120件に上り、その多くが冬タイヤへの交換後に発生し、死亡事故も確認されている。JATMA（日本自動車タイヤ協会）では適正な点検や増し締めの徹底など基本的な対策を呼びかけているが、ドライバーが走行中にナットの緩みに気づくことは難しく、予兆段階での検知技術の確立が業界全体の課題となっていた。

住友ゴムは長年にわたりタイヤを起点とする技術開発に取り組んでおり、タイヤ空気圧低下警報装置「DWS」で培った知見を基盤に、次世代モビリティ社会において多様な価値の創出が期待されるセンシングコアの開発を進めてきた。

いすゞギガは経済性・快適性・安全性・積載性・安定稼働を高い次元で実現した大型トラックで、販売目標台数は1万2000台/年となっている。

