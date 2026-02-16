ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

ダンロップ、大谷翔平選手出演の「SYNCHRO WEATHER」新CM公開…次世代オールシーズンタイヤ

次世代オールシーズンタイヤ「SYNCHRO WEATHER」の新CM
住友ゴム工業は、次世代オールシーズンタイヤ「SYNCHRO WEATHER」の新CM2編を2月12日から公式ホームページとYouTubeチャンネルで公開した。2月16日からは全国(一部地域を除く)で一斉にTV放映を開始する。大谷翔平選手の出演CMは今回が2作目となる。

「SYNCHRO WEATHER」は、水や温度に反応し、路面状況に合わせてゴム自らが性質を変える独自技術「アクティブトレッド」を搭載している。これによりドライ、ウェット、雪上、氷上など幅広い路面に対応し、季節ごとのタイヤ交換を不要にした。

新CMでは、「オールシーズンタイヤは夏が苦手?」「夏も冬も中途半端?」などの声に対し、二刀流を有言実行して人々の想像を超えてきた大谷選手が誤解を解く。そして「SYNCHRO WEATHER」の性能の高さを力強く伝える内容となっている。

新CMは2月12日からダンロップ公式ホームページとYouTubeチャンネルで公開し、2月16日から準降雪エリアを中心に順次、TV放映を開始する。大谷選手の夏冬様々なバリエーションの衣装や多彩な表情が満載のCMとなっている。

同時に公開されるメイキング映像では、Tシャツにキャップを被った夏服から白いダウンジャケットにニット帽という冬服へと複数回衣装を替えて撮影に挑む様子や、夏服と冬服、二人の大谷選手が車のカギを投げてキャッチするシーンの裏側も見ることができる。

CM楽曲にはONE OK ROCKの「The Pilot </3」を起用。ボーカルのTaka氏からは「この曲には全ての人が主人公であり、また旅人であるというメッセージが詰まっている」とコメントが寄せられている。

