ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

未来のデジタルインフラを表現、クォンタムメッシュが出展へ…ジャパンモビリティショー2025

クォンタムメッシュのジャパンモビリティショー2025ブースイメージ
  • クォンタムメッシュのジャパンモビリティショー2025ブースイメージ

クォンタムメッシュ（Quantum Mesh）は、10月30日から11月9日まで東京ビッグサイトで開催されるジャパンモビリティショー2025に出展すると発表した。

同社は「Tokyo Future Tour 2035」ゾーンにて、AIoT時代の最適なデータ連携基盤の構築を目指す「WATT BIT ROAD」をコンセプトに掲げ、AI DATA STATIONがデジタルインフラを支える未来の街を表現する。

今回のジャパンモビリティショー2025では、同社独自開発の液浸冷却システム「KAMUI」を展示する。このシステムは世界最高レベルの電力効率となる消費電力PUE1.03を実現している。

また、日本のデータ経済を支えるTIS、日本AMD、ugoが共創パートナーとして参画。2035年の青山通りを模した「Tokyo Future Tour 2035」ゾーンで、パートナー企業とともにデジタルインフラが支える未来の街を表現する。

同社は「WATT BIT ROAD」について、古来から生活を支えてきた道が、電力（WATT）と情報通信網（BIT）が整備された現在、来るべきAIoT時代には車とともにデータが走るインフラへと生まれ変わると説明。ロードサイドのエッジモジュールを多極分散化することで、AIoT時代の最適なデータ連携基盤を構築するとしている。

「Tokyo Future Tour 2035」は、ジャパンモビリティショー2025を構成する3つの企画の中の「モビリティの未来の姿（#FUTURE）」に位置づけられ、10年後の近未来の技術やそれによってもたらされる生活の変化を体感するゾーンとなっている。様々な産業から100以上の企業・団体が集まり、2035年の未来の東京が出現する。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ジャパンモビリティショー2025

ジャパンモビリティショー

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES