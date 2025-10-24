「EV GARDEN ふくしま」、10月25日・26日にプレオープンイベント…福島市に新複合施設

EV GARDENは、10月25日・26日の2日間、「EV GARDEN ふくしま」のプレオープンイベントを開催すると発表した。

EV GARDEN ふくしまは、福島市北町に誕生する商業・オフィス複合施設。食・ビジネス・カルチャーなど、人々が自然と集い、つながる場所として、地域の「新しい日常」を提案する。シェアオフィスやコワーキングスペース、イベントスペースなどを完備し、レストラン「Tuttino Kitchen」にて食事も楽しめる。

プレオープンイベントは11時から16時まで開催。期間中は「福島日産×EV GARDEN ふくしままちなか音楽祭2025」との連携企画として、EV GARDENと福島日産がネーミングライツパートナーを務め、音楽と食を楽しむ特別な2日間を提供する。

EV GARDEN ふくしま内には「結（ゆい）」をテーマとしたステージを設置。出張Tuttino Kitchen（まちなか広場）にて飲食販売を行うほか、EV GARDEN ふくしまではピザやパスタをテイクアウト形式で提供する。雨天時でも、EV GARDEN ふくしまステージは開催予定。

EV GARDENは地域連携型複合施設運営事業を展開し、災害時の避難・電力供給拠点としても機能する。太陽光・蓄電池・V2H設備を導入し、EV充電サービスやエネルギー循環の支援も行う。