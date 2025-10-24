ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

ランボルギーニ・フェラーリ・マクラーレンが集結、羽田エアポートガーデンで「黒アカのSHOW TIME」開催…10月26日

スーパーカーの展示イベント「黒アカのSHOW TIME」
住友不動産商業マネジメントが運営・管理する羽田エアポートガーデンで、10月26日にスーパーカーの展示イベント「黒アカのSHOW TIME -10th-」が開催される。

このイベントでは、ランボルギーニ、フェラーリ、マクラーレンといった世界的なスーパーカーブランドが一堂に会する。主催者の「黒アカのSHO」氏が「車好きの仲間と集まりたい」「多くの人にスーパーカーに興味を持つきっかけを提供したい」という情熱から企画したものだ。

会場では場外でのスーパーカー展示とオーナーとの交流に加え、場内では一部車両での乗車体験も実施される。実際にスーパーカーの車内に乗り込み、その魅力を体感できる貴重な機会となる。

さらにステージイベントとして、シンガーによるライブパフォーマンス、フラダンス、トークショーなども予定されている。

開催時間は11時から17時まで、入場料は無料。羽田空港第3ターミナル直結という立地を活かし、国内外から多くの来場者を迎える。

羽田エアポートガーデンは、エアポートホテル、イベントホール、天然温泉、ショッピングモールなどを備えた複合施設として、自動車文化の発信拠点としての役割も担っている。

《森脇稔》

