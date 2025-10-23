60fpsの超滑らか映像、“全部入り”純正ミラー交換型デジタルルームミラーが登場

カー用品ブランドMAXWINから、10.88インチIPS液晶で60fpsのリアカメラとGPSを搭載した純正ミラー交換型デジタルルームミラー「MDR-G1011」が新発売。

【画像】MAXWINの純正ミラー交換型デジタルルームミラー「MDR-G1011」

「MDR-G1011」は、ミラーを丸ごと交換して、まるで純正品のような設置が可能なデジタルミラー。ミラー本体は別売りの車種別専用のブラケットを介しての取り付けとなるが、国産車・輸入車を合わせて国内で販売されている650車種以上に対応している。また、本体から出る配線は1本のみで、見た目もスッキリとした取り付けができる。

映像機能では、暗視機能に特化したSTARVISを採用し、さらにHDR＋WDR機能を搭載することで明暗差を補正。明るい部分と暗い部分が同時に存在するシーンでもバランスの取れた映像を提供する。

画面の明るさ調整機能付きで、明るく眩しすぎによる見にくさを防ぐ。車外の明るさを検知し、モニターを最適な明るさに自動調整する感光センサーを装備している。

前後同時録画と駐車監視機能を搭載し、ドライブレコーダーとしても活躍する。電圧監視機能付きで車両バッテリーを保護する仕組みも備えている。

GPSを標準搭載し、速度や正確な日時表示が可能。リア映像のズーム機能も搭載しているため、初めてデジタルミラーを取り付ける人でも違和感なく後方確認ができる。

フロントカメラは分離型で自由な取付けが可能。ミラーの向きに影響を受けないため、カメラの設置場所も選ばない。フロントカメラは国内東西のLED信号機の点滅パターンにも対応している。

リアカメラは車内・車外を選べる2タイプを用意。MDR-G1011Aはリアカメラ車外設置タイプ、MDR-G1011Bはリアカメラ車内設置タイプとなっている。

製品スペックはフロントカメラがSony IMX307でWDR/HDR対応、1080P、27.5fps、200万画素。リアカメラはSony IMX462でWDR/HDR対応、1080P、60fps、210万画素。対応microSDカードは最大128GBまで（Class10必須）。

購入はアマゾン・楽天・Yahoo!ショッピングの各オンラインショップから。実売価格は税込み4万9800円前後。