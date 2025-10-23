ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

60fpsの超滑らか映像、“全部入り”純正ミラー交換型デジタルルームミラーが登場

MAXWINの純正ミラー交換型デジタルルームミラー「MDR-G1011」
  • MAXWINの純正ミラー交換型デジタルルームミラー「MDR-G1011」
  • MAXWINの純正ミラー交換型デジタルルームミラー「MDR-G1011」
  • MAXWINの純正ミラー交換型デジタルルームミラー「MDR-G1011」
  • MAXWINの純正ミラー交換型デジタルルームミラー「MDR-G1011」
  • MAXWINの純正ミラー交換型デジタルルームミラー「MDR-G1011」
  • MAXWINの純正ミラー交換型デジタルルームミラー「MDR-G1011」
  • MAXWINの純正ミラー交換型デジタルルームミラー「MDR-G1011」
  • MAXWINの純正ミラー交換型デジタルルームミラー「MDR-G1011」

カー用品ブランドMAXWINから、10.88インチIPS液晶で60fpsのリアカメラとGPSを搭載した純正ミラー交換型デジタルルームミラー「MDR-G1011」が新発売。

【画像】MAXWINの純正ミラー交換型デジタルルームミラー「MDR-G1011」

「MDR-G1011」は、ミラーを丸ごと交換して、まるで純正品のような設置が可能なデジタルミラー。ミラー本体は別売りの車種別専用のブラケットを介しての取り付けとなるが、国産車・輸入車を合わせて国内で販売されている650車種以上に対応している。また、本体から出る配線は1本のみで、見た目もスッキリとした取り付けができる。

映像機能では、暗視機能に特化したSTARVISを採用し、さらにHDR＋WDR機能を搭載することで明暗差を補正。明るい部分と暗い部分が同時に存在するシーンでもバランスの取れた映像を提供する。

画面の明るさ調整機能付きで、明るく眩しすぎによる見にくさを防ぐ。車外の明るさを検知し、モニターを最適な明るさに自動調整する感光センサーを装備している。

前後同時録画と駐車監視機能を搭載し、ドライブレコーダーとしても活躍する。電圧監視機能付きで車両バッテリーを保護する仕組みも備えている。

GPSを標準搭載し、速度や正確な日時表示が可能。リア映像のズーム機能も搭載しているため、初めてデジタルミラーを取り付ける人でも違和感なく後方確認ができる。

フロントカメラは分離型で自由な取付けが可能。ミラーの向きに影響を受けないため、カメラの設置場所も選ばない。フロントカメラは国内東西のLED信号機の点滅パターンにも対応している。

リアカメラは車内・車外を選べる2タイプを用意。MDR-G1011Aはリアカメラ車外設置タイプ、MDR-G1011Bはリアカメラ車内設置タイプとなっている。

製品スペックはフロントカメラがSony IMX307でWDR/HDR対応、1080P、27.5fps、200万画素。リアカメラはSony IMX462でWDR/HDR対応、1080P、60fps、210万画素。対応microSDカードは最大128GBまで（Class10必須）。

購入はアマゾン・楽天・Yahoo!ショッピングの各オンラインショップから。実売価格は税込み4万9800円前後。

《ヤマブキデザイン》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ドライブレコーダー、ドラレコ

アフターマーケット

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES