ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

昼夜問わずクリアな視界、パイオニアが前後2カメラ搭載のデジタルミラー型ドラレコ「VREC-MZ300D」発売へ

パイオニアの前後2カメラ搭載のデジタルミラー型ドライブレコーダー「VREC-MZ300D」
  • パイオニアの前後2カメラ搭載のデジタルミラー型ドライブレコーダー「VREC-MZ300D」
  • 昼夜を問わずクリアな視界と高画質・高感度録画を実現
  • 昼夜を問わずクリアな視界と高画質・高感度録画を実現
  • 11V型高輝度IPS液晶モニターを採用
  • 直感的に操作できる静電タッチパネル
  • 車室内に調和するデザインと取り付けやすさを両立

パイオニア・カロッツェリアブランドから、昼夜問わずクリアな視界と高画質・高感度録画を実現する前後2カメラタイプのデジタルミラー型ドライブレコーダー「VREC-MZ300D」が新発売。価格はオープンで、販売開始は11月より。

【画像】前後2カメラ搭載のデジタルミラー型ドラレコ「VREC-MZ300D」

ドライブレコーダーの装着率が年々増加する中、ミニバンやワゴン車など後方の視界が狭い車種において、後方を確認しやすいデジタルミラー型ドライブレコーダーのニーズが高まっている。同社は2025年1月に発売した「VREC-MS700D」に続き、フロントカメラ一体モデルをデジタルミラー型ドライブレコーダーのラインアップに追加することで、多様なニーズに対応し、安心・安全なドライブをサポートする。

昼夜を問わずクリアな視界と高画質・高感度録画を実現昼夜を問わずクリアな視界と高画質・高感度録画を実現

「VREC-MZ300D」は、昼夜を問わずクリアな視界と高画質・高感度録画を実現し、フロントカメラ・リアカメラともに高解像度200万画素のフルHDカメラを搭載。OMNIVISION製のCMOSセンサー「PureCel Plus」を採用し、夜間でも高感度かつ鮮明な映像を撮影できる「ナイトサイト」に対応している。昼夜を問わず、ナンバープレートの文字まではっきりと記録できる。

ミラー部には、11V型高輝度IPS液晶モニターを採用し、高輝度IPS方式を採用した大画面液晶により、走行中でも映像をはっきりと確認できる。また、最大3倍のズーム機能により、後方映像の距離感を好みや見やすさに合わせて調整できる。

録画映像の確認や設定変更、ズーム、表示切替などをスムーズに行える静電タッチパネルを採用。シンプルなメニュー構成で、初めてのユーザーでも迷わず直感的に操作できる。

11V型高輝度IPS液晶モニターを採用11V型高輝度IPS液晶モニターを採用

車室内に調和するデザインと取り付けやすさを両立し、ブラック基調のスリムな本体と、配線が目立たないケーブルコネクタ形状に加え、フロントカメラ一体型の構造により車室内にすっきりと取り付けられる。リアカメラは防水・防塵対応の小型設計で車外にも設置できるため、リアガラスの角度がないセダンやリアガラスをふさいでいる商用車にも対応。また、別売の専用ケーブル「RD-RC300E」を使用することで、全長の長い車種にも取り付けが可能だ。

その他の機能として、液晶モニターOFF時はアナログミラーとして使用可能、3種類の録画モードを搭載（連続録画/イベント録画/手動イベント録画）、最大24時間の駐車監視に対応、データの断片化を軽減する「SDカードフォーマットフリー機能」を搭載、microSDカード（32GB）を同梱、地デジ受信へのノイズ対策「VCCI規格」を取得している。

購入後3年間、製品の不良や製造上の不備があった場合に無償で修理を受けられる「メーカー保証期間3年」適用製品となっている。

《ヤマブキデザイン》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

パイオニア

パイオニア カロッツェリア

ドライブレコーダー、ドラレコ

アフターマーケット

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES