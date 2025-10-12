ホーム モーターサイクル 新型車 記事

「さよなら50cc」歴史に敬意を込めたホンダ公式「50ccバイク」ロゴTシャツ発売

ホンダの50ccの名車たちのロゴを集めた特別Tシャツ「50cc BIKES」
  • ホンダの50ccの名車たちのロゴを集めた特別Tシャツ「50cc BIKES」
  • ホンダの50ccの名車たちのロゴを集めた特別Tシャツ「50cc BIKES」
  • ホンダの50ccの名車たちのロゴを集めた特別Tシャツ「50cc BIKES」
  • ホンダの50ccの名車たちのロゴを集めた特別Tシャツ「50cc BIKES」
  • ホンダの50ccの名車たちのロゴを集めた特別Tシャツ「50cc BIKES」
  • ホンダの50ccの名車たちのロゴを集めた特別Tシャツ「50cc BIKES」

フェイスが展開するノリモノ雑貨ブランド「CAMSHOP.JP」は、2025年で生産が終了する50ccバイクの歴史に敬意を表し、ホンダのオフィシャルライセンスのもと、名車たちのロゴを集めた特別Tシャツ「50cc BIKES」を企画・デザインした。

【画像】名車たちのロゴを集めた特別Tシャツ「50cc BIKES」

楽天市場とAmazonのClick Car productsで販売を開始している。

本Tシャツでは、「スーパーカブ50」や「モンキー」「ゴリラ」「DAX」「CD50」など、ホンダの50ccバイクを象徴するモデルのロゴをスタイリッシュにレイアウト。50ccとともに青春を走り抜けた世代、いまも日常の足として愛用している方々へ、「ありがとう」の気持ちを込めた1枚となっている。

ホンダの50ccの名車たちのロゴを集めた特別Tシャツ「50cc BIKES」ホンダの50ccの名車たちのロゴを集めた特別Tシャツ「50cc BIKES」

デザインは6.2オンスとヘビーウェイトのコットンを使用した大人がカジュアルに着こなせる一着。上質さに遊び心を兼ね備えた仕上がりとなっている。街乗りにも馴染むカジュアルウェアとして楽しめる。

長きにわたり日本の原付文化を築いてきた50ccバイク。その生産終了を機に、ノリモノ雑貨ブランドならではの視点で「走る伝説たち」へのリスペクトを込めた記念アイテムを制作した。

ホンダの50ccの名車たちのロゴを集めた特別Tシャツ「50cc BIKES」ホンダの50ccの名車たちのロゴを集めた特別Tシャツ「50cc BIKES」

商品名は「50cc BIKES」デザインTシャツで、価格は4950円（税込）。素材は綿100%（6.2オンス・コーマ糸使用）で、丸胴仕立てにより毛羽立ちが少なく、柔らかくしなやかな着心地を実現している。

サイズ展開はM、L、XLの3サイズ。本製品は本田技研工業公認のライセンス取得商品となっている。

《レスポンス編集部》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ホンダ モーターサイクル

ホンダ（本田技研工業）

アパレル・バイク用品

注目の記事【モーターサイクル】

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES