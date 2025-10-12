「さよなら50cc」歴史に敬意を込めたホンダ公式「50ccバイク」ロゴTシャツ発売

フェイスが展開するノリモノ雑貨ブランド「CAMSHOP.JP」は、2025年で生産が終了する50ccバイクの歴史に敬意を表し、ホンダのオフィシャルライセンスのもと、名車たちのロゴを集めた特別Tシャツ「50cc BIKES」を企画・デザインした。

【画像】名車たちのロゴを集めた特別Tシャツ「50cc BIKES」

楽天市場とAmazonのClick Car productsで販売を開始している。

本Tシャツでは、「スーパーカブ50」や「モンキー」「ゴリラ」「DAX」「CD50」など、ホンダの50ccバイクを象徴するモデルのロゴをスタイリッシュにレイアウト。50ccとともに青春を走り抜けた世代、いまも日常の足として愛用している方々へ、「ありがとう」の気持ちを込めた1枚となっている。

ホンダの50ccの名車たちのロゴを集めた特別Tシャツ「50cc BIKES」

デザインは6.2オンスとヘビーウェイトのコットンを使用した大人がカジュアルに着こなせる一着。上質さに遊び心を兼ね備えた仕上がりとなっている。街乗りにも馴染むカジュアルウェアとして楽しめる。

長きにわたり日本の原付文化を築いてきた50ccバイク。その生産終了を機に、ノリモノ雑貨ブランドならではの視点で「走る伝説たち」へのリスペクトを込めた記念アイテムを制作した。

商品名は「50cc BIKES」デザインTシャツで、価格は4950円（税込）。素材は綿100%（6.2オンス・コーマ糸使用）で、丸胴仕立てにより毛羽立ちが少なく、柔らかくしなやかな着心地を実現している。

サイズ展開はM、L、XLの3サイズ。本製品は本田技研工業公認のライセンス取得商品となっている。