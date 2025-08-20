ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

「配線不要・1秒設置」車・バイク・自転車対応ドライブレコーダー「MUFU」がパワーアップして登場

MAXWINのドライブレコーダー「MF-BDVR003-PRO」
カー用品・バイク用品ブランドのMAXWINが、配線不要で1秒で設置が可能な車・バイク・自転車用ドライブレコーダー・MUFUシリーズの「MF-BDVR003-PRO」の先行販売を応援購入サービスMakuake（マクアケ）にて開始した。

先行販売期間は2025年8月19日から9月29日まで。メーカー希望小売価格は自動車用マウント付きが2万4200円（税込）、バイク用マウント付きが2万2000円（税込）だが、超超早割として40％OFFの特別価格も設定されている。

「MF-BDVR003-PRO」は配線が不要で、車やバイクはもちろん、自転車やハンディカメラとしても使用できるドライブレコーダー。クルマのウィンドウやバイクヘルメットなどにマウントをペタッと貼り付けるだけで取付完了し、工具不要で自分で1秒設置できる。バイクや自転車での使用で突然の雨などにも安心な防水防塵IP66に対応している。

MAXWINのドライブレコーダー「MF-BDVR003-PRO」MAXWINのドライブレコーダー「MF-BDVR003-PRO」

前モデル（MF-BDVR003）の2000mAh・最大連続動作時間7時間から大幅にアップグレードされ、満充電時に最大16時間の連続録画に対応する4000mAhの大容量バッテリーを搭載した。

また、MUFUシリーズの独自特許システム「スマート感知センサー」を搭載。製品本体に電源ボタンやスイッチは一切なく、マウントに設置するだけで自動的に電源ON・録画開始し、マウントから取り外すと自動電源OFF・録画終了となる。マウントに取り付けたままでも、静止状態が3分続くと自動電源OFFし、動きを感知すると自動電源ONになる。

広角単焦点防水レンズを採用し、昼夜問わず鮮明な映像を録画できる。200万画素CMOSセンサー搭載し、1920×1080のフルHDの高画質録画を実現している。

MAXWINのドライブレコーダー「MF-BDVR003-PRO」MAXWINのドライブレコーダー「MF-BDVR003-PRO」

録画データの確認や本体の設定などはSDカードを取り出さずにスマートフォンアプリから確認・設定ができる。リアルタイム映像の視聴もできるのでカメラ角度の確認やバックモニターとしても使用できる。録画データの保存もスマートフォンにその場で即時保存できる。

標準で自動車用/バイク用のマウントとの2タイプのセットで販売され、その他マウントは別売オプションにて設定している。自動車・バイク・自転車を複数台所有している場合は、オプションマウントを購入すれば、本体は1台の付け替えで複数台の撮影をカバーできる。

