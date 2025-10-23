ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

トヨタ、横浜山下ふ頭でイマーシブ・ミュージアム「ザ・ムービアム ヨコハマ」開催へ…12月20日から

「THE MOVEUM YOKOHAMA by TOYOTA GROUP」
  • 「THE MOVEUM YOKOHAMA by TOYOTA GROUP」
  • 「THE MOVEUM YOKOHAMA by TOYOTA GROUP」
  • 「THE MOVEUM YOKOHAMA by TOYOTA GROUP」
  • 「THE MOVEUM YOKOHAMA by TOYOTA GROUP」

トヨタグループは10月23日、神奈川県横浜市の山下ふ頭4号上屋にリアルな文化体験と心を育む学びの瞬間を提供するイマーシブ・ミュージアム「THE MOVEUM YOKOHAMA by TOYOTA GROUP」を、12月20日から2026年3月31日まで開催すると発表した。

【画像】「THE MOVEUM YOKOHAMA by TOYOTA GROUP」

この施設は、横浜の歴史と文化芸術創造都市施策の理念に共感し、移動と感動の「MOVE」を提供すべく企画されたもの。約1800平方mの巨大空間で、音と映像に包まれる没入型芸術体験が可能だ。

オープニング作品は、グスタフ・クリムトやエゴン・シーレによる激動のウィーン世紀末芸術を表現した「美の黄金時代」と、映像と音で世界を体感する「LISTEN.」の新シリーズ「ONE MOMENT」の2つのアート作品。訪問者は自分が作品の一部となる一体感や画家の視点を追体験できる。

また、トヨタのバッテリーEV『e-Palette』を活用した移動サービスを施設内で展開し、横浜市山下ふ頭エリアの賑わいづくりにも貢献していく。

チケットは2025年10月23日からオンライン販売を開始し、料金は一般3000円、学生2000円、小中学生1200円、障がい者2500円（いずれも税込）で、未就学児は無料。開館時間は日曜から木曜と祝日が10時30分から19時30分、金曜・土曜・祝前日は20時30分まで。

この取り組みはトヨタグループがモビリティに留まらず、文化や感動を届ける「MOVE」を目指す新たな試みの一環で、横浜市や各種支援団体の後援を受けている。今後の社会の心の豊かさを育む場として期待されている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

トヨタ自動車

★イベント開催予定

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES