ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

トヨタ販売店専門求人サイト「トヨワク」、未来の整備士育成プロジェクト開始

トヨタ販売店専門求人サイト「トヨワク」
  • トヨタ販売店専門求人サイト「トヨワク」

アプティが運営するトヨタ販売店専門求人サイト「トヨワク」は10月21日、トヨタ整備学園と連携し、特集記事の連載を開始すると発表した。

この取り組みは「未来の整備士育成プロジェクト」と名付けられ、自動車整備の魅力を発信し、整備士を目指す人材を増やすことを目的としている。

自動車整備学校への入学者数は過去20年で約半減しており、現場の整備士不足は深刻な課題となっている。2024年には入学者数が8924人と大幅に改善したものの、その増加は主に外国人留学生によるもので、日本人学生は依然として減少傾向にある。

第一弾として、2025年9月8日から13日にAichi Sky Expoで開催された「学生フォーミュラ日本大会2025」出場学生に密着取材を実施。若者が整備士を目指すきっかけとなる「モータースポーツ」や「レースメカニック」に着目し、学生たちの挑戦を追った。

学生フォーミュラは、学生自らレーシングカーを構想・設計・製作し、総合的な性能や企画力・技術力を競い合う競技会で、2003年に発足。全国で約70チームが活動している。

特集では、準備期間として与えられた1年間の「挑戦の記録」にフォーカスし、整備士を目指す若者たちの情熱、挫折と成功、そして成長を、臨場感あふれる画像とレポートで全7回にわたって届ける。

求人サイト「トヨワク」は、全国のトヨタ販売店で将来的に不足すると予測される7000人の整備士採用を成功させ、より豊かで楽しい「クルマのある暮らし」を送れる社会を創造するための求人サイトとして運営されている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

トヨタ自動車

学生フォーミュラ

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES