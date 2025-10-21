ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

「EV充電フェス」10月22日から開催へ、チーム対戦で充電時間を競う新イベント…ミライズエネチェンジ

「EV充電フェス（EV Charging Fes.）」
  • 「EV充電フェス（EV Charging Fes.）」
  • 「EV充電フェス（EV Charging Fes.）」

ミライズエネチェンジは、全国のEV・PHEVユーザーが参加できるイベント「EV充電フェス（EV Charging Fes.）」を10月22日から開催すると発表した。

【画像】EV充電フェス（EV Charging Fes.）

このイベントは、EV・PHEVユーザーが「Team Blue」と「Team Red」に分かれ、期間中の充電時間をチーム対抗で競い合うゲーム感覚で楽しめるものとなっている。実際の充電データをもとにチームスコアを算出する仕組みは、同社が独自に開発したシステムを活用しており、現在特許出願中だ。

エントリー期間は10月16日13時から11月3日23時59分まで、開催期間は10月22日0時から11月3日23時59分まで。結果発表は11月7日を予定している。

参加方法は、「EV充電エネチェンジ」アプリをインストールし、マイページの登録情報をすべて入力後、チーム選択ボタンから「Team Blue」または「Team Red」を選択してエントリー完了となる。

勝敗ルールは、アプリでの充電時間10分を10ポイントとして換算し、各都道府県ごとにポイントを集計。ポイントが多いチームがそのエリアの勝利となり、勝利した都道府県数が多いチームが総合優勝となる。

特典として、勝利チームから3名に旅行カタログギフト（3万円相当）、全国の参加者のうち総充電時間上位10名にプリペイド式充電クーポン、参加者全員にオリジナルスマホ待ち受け画像をプレゼントする。

同社は今後、特許出願中のチーム対戦型システムを活用し、地域連携イベントなど、リアルとオンラインを組み合わせた新しいEV体験の創出を進めていく方針だ。EVユーザーが充電を通じて地域や仲間とつながることで、EVのある暮らしがより楽しく、より心地よいものになるとともに、EV充電による地域の活性化に役立てることを目指している。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

エネチェンジ

EV充電

★イベント開催予定

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES