ホーム 自動車 ビジネス 海外マーケット 記事

BYD、世界初の1400万台目の新エネルギー車をラインオフ…ブラジル工場で

BYDがブラジルで1400万台目の新エネルギー車をラインオ
  • BYDがブラジルで1400万台目の新エネルギー車をラインオ
  • BYDの王伝福会長兼社長がBYDの1400万台目となる　　　　　　　　　新エネルギー車をルラ大統領へ贈呈
  • ブラジル・バイーア州のBYDロード

BYDは、ブラジル・バイーア州カマサリ市の乗用車工場で1400万台目となる新エネルギー車（NEV）を正式にラインオフしたと発表した。

【画像全3枚】

これにより、BYDは世界で初めて1400万台の新エネルギー車を生産した自動車メーカーとなった。

記念式典にはブラジルのルイス・イナシオ・ルラ・ダ・シルバ大統領をはじめ、ジェラルド・アルクミン副大統領、駐ブラジル中国大使の朱慶橋氏、バイーア州のジェロニモ・ロドリゲス知事、BYDの王伝福 会長兼社長らが出席した。

式典では、王会長兼社長が1400万台目の新エネルギー車「BYD Song Pro」をルラ大統領に記念として贈呈した。ルラ大統領はスピーチでBYDのブラジル進出を称賛し、「BYDは誇りを持つべきだ。この工場はカマサリとバイーアの人々に尊厳を取り戻した」と述べた。

王会長兼社長は、BYDがブラジルで11年以上にわたり事業を展開し、現在17万人以上のBYDオーナーが存在することを強調。「BYDはブラジルにおいて、単なる投資家ではなく、長期的なパートナー」と語った。

式典では、第30回国連気候変動会議（COP30）に向けて30台の新エネルギー車を提供する計画も発表された。これらの車両は会期中、低炭素シャトルとして運行された後、地元の学校や公共機関に寄贈される予定だ。

また、バイーア州議会はBYDブラジル工場前の主要道路を「BYDロード」と改称することを承認した。これはアメリカ・ランカスター、タイ・ラヨーンに続く世界で3例目、南米では初の「BYDロード」となる。

BYDは1995年に中国・深圳で創業したグローバル企業で、現在6大陸・80以上の国と地域・400以上の都市で電気自動車を販売している。独自技術のブレードバッテリーやe-Platform 3.0などを強みに、世界の電動化をリードしている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

BYD 比亜迪汽車

電気自動車 EV、PHEV、BEV

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES