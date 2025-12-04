ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

電動車補機システム向け新型高電圧コネクター、従来品より最大30%小型化…モレックス

eHV高電圧自動車向けコネクター
  • eHV高電圧自動車向けコネクター

米国のモレックスは12月3日、eHV高電圧自動車向けコネクター&端子システムの製品ラインアップにおいて、初の製品となる高電圧自動車用コネクター「eHV60」を発表した。

この製品は、バッテリー式電気自動車(BEV)およびプラグインハイブリッド式電気自動車(PHEV)の補助システムおよび主要システムにおける高電圧電源アプリケーションで、安全かつ信頼性の高い高性能電気接続を提供するよう設計されている。

eHV60コネクターは、DC/DCコンバーター、オンボードチャージャー、電動コンプレッサー、e-アクスルなどの補助的な高電圧機能に最適だ。

新製品は、厳格な業界規格のUSCAR-2およびLV215に準拠すると同時に、電気的および機械的な性能評価もクリアし、従来品の後継として容易に交換可能だ。自動車メーカーやTier 1サプライヤーにはデュアルソーシングの選択肢を提供し、ノーリスクでのシステム統合やプログラムの迅速な立ち上げおよび進行を後押しする。

eHV60コネクターは既存の製品よりも最大30%小型化しており、スペースに制約のある高電圧の補助システムへの搭載も短時間でスムーズに行うことが可能だ。インターフェース部はシールド構造で、電磁干渉(EMI)からの堅固な保護性能を発揮する。

高電圧の補機システムに搭載した場合に最大1000V、64A(80度時)まで対応するeHV60は、ミッドパワーアプリケーションに適し、高電圧を使用するシステムコンポーネント同士を安全かつ効率的に接続する信頼性を確保している。

モレックスは、新しいeHVファミリーの設計から製造に至るまで全工程を自社で管理しており、北米、欧州、アジアに製造拠点を展開することで、現地生産を支援し、迅速な対応と地域ごとの規制遵守を実現している。

eHV60コネクターは、モレックス自動車向けコネクター製品群で初のeHV製品ファミリーとして、2026年第1四半期の発売を予定している。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

電気自動車 EV、PHEV、BEV

ハイブリッドカー HV、HEV

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES