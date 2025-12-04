電動車補機システム向け新型高電圧コネクター、従来品より最大30%小型化…モレックス

米国のモレックスは12月3日、eHV高電圧自動車向けコネクター&端子システムの製品ラインアップにおいて、初の製品となる高電圧自動車用コネクター「eHV60」を発表した。

この製品は、バッテリー式電気自動車(BEV)およびプラグインハイブリッド式電気自動車(PHEV)の補助システムおよび主要システムにおける高電圧電源アプリケーションで、安全かつ信頼性の高い高性能電気接続を提供するよう設計されている。

eHV60コネクターは、DC/DCコンバーター、オンボードチャージャー、電動コンプレッサー、e-アクスルなどの補助的な高電圧機能に最適だ。

新製品は、厳格な業界規格のUSCAR-2およびLV215に準拠すると同時に、電気的および機械的な性能評価もクリアし、従来品の後継として容易に交換可能だ。自動車メーカーやTier 1サプライヤーにはデュアルソーシングの選択肢を提供し、ノーリスクでのシステム統合やプログラムの迅速な立ち上げおよび進行を後押しする。

eHV60コネクターは既存の製品よりも最大30%小型化しており、スペースに制約のある高電圧の補助システムへの搭載も短時間でスムーズに行うことが可能だ。インターフェース部はシールド構造で、電磁干渉(EMI)からの堅固な保護性能を発揮する。

高電圧の補機システムに搭載した場合に最大1000V、64A(80度時)まで対応するeHV60は、ミッドパワーアプリケーションに適し、高電圧を使用するシステムコンポーネント同士を安全かつ効率的に接続する信頼性を確保している。

モレックスは、新しいeHVファミリーの設計から製造に至るまで全工程を自社で管理しており、北米、欧州、アジアに製造拠点を展開することで、現地生産を支援し、迅速な対応と地域ごとの規制遵守を実現している。

eHV60コネクターは、モレックス自動車向けコネクター製品群で初のeHV製品ファミリーとして、2026年第1四半期の発売を予定している。