日産オリジナルグッズが新商品54点追加、NISSAN・NISMOコレクション拡充…10月30日発売

GT-R撥水キャップ
  • R30 スカイライン Tシャツ
  • NISMO HERITAGEロングスリーブTシャツ
  • テックフィルジャケット
  • フリース手袋
  • Fairlady Z レザーキーリング

日産自動車は、日産オリジナルグッズに「NISSAN collection」22点、「NISMO collection」32点の2025年秋冬モデルを追加し、10月30日より発売すると発表した。

【画像】日産オリジナルグッズ

NISSAN collectionでは、撥水性の高い素材とリアルソフトカーボンを使用した「GT-R撥水キャップ」や、「Fairlady Z」のロゴがプリントされたレザーキーリング、アウトドアブランド「go slow caravan」とコラボしたR30スカイラインTシャツなどを展開する。

また、起毛加工を施したポリエステル生地のショッパーバッグや、高度な山中塗の蒔絵技術を施したステンレスボトルも新たにラインナップに加わる。

R30 スカイライン TシャツR30 スカイライン Tシャツ

NISMO collectionでは、水分を吸収して発熱する保温素材「ブレスサーモ」を使用したフリース手袋や、同素材を使ったテックフィルジャケット（11月発売予定）が注目商品となっている。

その他、旅先で荷物が増えた際に役立つポケッタブルドラムバッグや、重量感あるダイキャストメタルキーリング、人気のNISMO HERITAGE Tシャツのロングスリーブ版なども用意されている。

日産オリジナルグッズは、全国の日産販売会社、グローバル本社ギャラリー、NISSAN CROSSING内の「日産ブティック」、および日産オンラインショップで購入できる。

《森脇稔》

