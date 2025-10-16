ホーム モーターサイクル 新型車 記事

ホンダ、自転車の「電動アシスト化」サービス「SmaChari Kit」のライセンス事業開始

SmaChariイメージ
  • SmaChariイメージ
  • SmaChariイメージ
  • SmaChari Kit ライセンス事業イメージ

ホンダは10月15日、自転車を電動アシスト化・コネクテッド化するサービス「SmaChari（スマチャリ）」の新たな取り組みとして、電動アシストユニットとソフトをパッケージ化し、自転車部品卸事業者に販売する「SmaChari Kit」のライセンス事業を開始した。

【画像】ホンダのSmaChari

SmaChari Kitの販売については、総合自転車メーカーであるホダカ株式会社がホンダとのライセンス契約に基づき、自転車メーカーや自転車販売店向けに開始。SmaChari Kitを搭載した完成車は、2026年1月以降、全国の自転車販売店などの取り扱い店舗から順次発売される予定である。

SmaChariは、スマートフォンアプリと自転車に取り付ける電動アシストユニットで構成され、日本初となる、個々の取り付け車両のタイプに合わせて法規に準拠するアシスト出力を算出、適用させる出力制御技術により、さまざまなタイプの自転車を電動アシスト化・コネクテッド化することが可能なサービスだ。

ユーザーは、スマートフォンアプリを通じて、電動アシストシステムの起動や個人に合わせたアシスト出力の最適化、速度など走行状態やバッテリー残量の表示、故障の検知、走行データ管理、位置情報の共有、所有者情報の管理、急発進の抑制や急ブレーキが多い地点での注意喚起など、コネクテッド機能を活用したさまざまな機能・情報を利用できる。

SmaChariイメージSmaChariイメージ

従来の販売形態では、SmaChari搭載モデルの開発・販売にあたり、ホンダとライセンス契約を締結した自転車販売会社と、完成車ごとに共同開発を行っていた。今回、SmaChariの導入に必要な電動アシストユニットとソフトウェアをパッケージ化し、SmaChari Kitとしてライセンス販売することで、より多くの販売店での取り扱いが可能になる。

また、各取り扱い店舗がSmaChari Kitを使ってスポーツバイク、シティバイク、小径車（ミニベロ）など、幅広いタイプや価格帯のSmaChari搭載完成車を提供でき、選択の幅が広がる。これらにより、より多くの顧客にSmaChariを利用いただくことが可能になる。

SmaChariは、ホンダの新事業創出プログラム「IGNITION（イグニッション）」から生まれたサービス。自転車で通学する高校生の体力的負担や交通事故への不安など、学生の通学にまつわる課題を解決し、より快適な通学環境と移動の喜びを提供することを目指して開発された。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ホンダ（本田技研工業）

eバイク・電動アシスト自転車

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES