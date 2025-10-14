ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

大阪・関西万博閉幕、184日間の来場2500万人突破、消費1兆円規模［新聞ウォッチ］

終わってみれば、184日間の来場者数は当初予測の2800万人には届かなかったものの、2500万人を突破し、運営収支も230億から280億円の黒字が見込まれるそうだ。「万博閉幕 消費1兆円規模」（日経）という分析もあるなど、開幕前は異論も飛び交っていた「大阪・関西万博」だっただけに、数字上ではひとまず成功裏に幕を閉じたのは、何よりだろう。

きょうの各紙にも「ガザ全人質解放、イスラエル・ハマス和平前進」のトップ記事とともに「万博閉幕」を1面のほか、総合面や社会面などに「万博おおきに、184日間世界と交流」（読売）や「出会ったワクワク世界、入場列へ『ありがとう』、空飛ぶクルマ『いつか乗る』」（朝日）のほか、「草の根連帯のリング、ピンバッジ交換へ平和願い」（毎日）、「最先端技術世界をリード」（産経）などの関連記事が満載。

さらに、朝日と産経は社説のテーマにも取り上げており、このうち、朝日は「多様にひとつを未来に」として「国と大阪府・市の責任は大きい」としつつ「最終日に出した宣言は『多様ながらひとつ』を強調した。今後も発信を続け、将来への施策に反映してほしい」とも。

産経は「未来社会に一体感生かせ」とのタイトルで「万博のどのようなレガシーをどう残すか、一過性のものとしない取り組みが必要だ」と指摘している。

ところで、入場者2500万人超の内訳が興味深い。国内が全体の94%で海外は6.1%だったが、国内の地域別では、地元の大阪・兵庫などの近畿が67%にも達した一方で、東京・神奈川などの関東はわずか16%。“西高東低”が鮮明となった「いのち輝く未来社会」の“ナニワの祭典”だったともいえそうだ。

2025年10月14日付

《福田俊之》

