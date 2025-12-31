ローソン『からあげクン』都道府県別ランキング2025、大阪府が初の1位

コンビニエンスストアのローソンは2025年12月24日、全国47都道府県・約14000店舗のローソン店舗のPOSデータをもとに、2025年の『からあげクン』都道府県別ランキングを発表した。大阪府がランキングの調査を開始以来、初めて1位を獲得した。

【画像全2枚】

今回のランキングは、2025年1月1日から12月10日までの販売実績を対象に、1店舗あたりの販売金額を基準として集計している。

からあげクンは、ローソンのホットスナックの定番商品だ。1パック5個入りで、手軽に購入できる鶏の一口サイズのフライドチキンとして、長年にわたり支持されている。

2024年は愛知県が1位となり、奈良県の2年連続1位を阻止したが、2025年は大阪府が首位に立った。大阪府は2023年、2024年ともに3位で推移しており、都道府県別ランキングの調査を開始した2019年以来、初のトップとなる。

ローソンは、大阪府が1位となった背景として、主に2つの要因を挙げる。

1つ目は、「大阪・関西万博」会場内へのコンビニ店舗出店。大阪・関西万博の開催期間である4月13日から10月13日までの184日間、会場内の2店舗は合計で120万人以上が利用した。その中で「からあげクン」は、手軽に食べられる商品として海外からの来場者にも人気を集めた。万博開催期間中の合計販売数は約36万食となり、1日あたりの平均販売数は約2000個で、全国1位の販売数を記録した。

2つ目は、8月12日に近畿限定で発売した「からあげクン ブタキム味」のヒットだ。この商品は、大阪府吹田市に本社を置くエースコックの「スーパーカップ1.5倍 ブタキムラーメン」をイメージして開発された。発売初週から1週間は、定番のレギュラーやレッドを上回り、販売数1位となった。

ローソンは、地域イベントへの出店や地域限定商品の展開が、都道府県別ランキングの結果に影響したとしている。

からあげクン都道府県別ランキング2025

（）内は2024年の順位

1位：大阪府（↑3位）

2位：奈良県（2位）

3位：静岡県（↑4位）

4位：山口県（2年ぶりランクイン）

5位：滋賀県（5位）