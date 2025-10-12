ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

『カローラクロスHV』を快適にローダウン＆スタイリッシュにリフトアップ、ブリッツの車高調キット「DAMPER ZZ-R」

ブリッツの全長調整式車高調キット製品「DAMPER ZZ-R」のローダウンモデルとリフトアップモデル、およびそれぞれの電子制御式減衰力調整モデル「DAMPER ZZ-R SpecDSC Plus」に、トヨタ『カローラクロスハイブリッド』の適合が追加された。

今回適合が追加されたのは、カローラクロスハイブリッド（ZVG16 2023年10月～）、カローラクロスハイブリッドGRスポーツ（MXGH15 2025年8月～）の2型式。

DAMPER ZZ-Rは幅広い減衰力調整によりストリートからサーキットまで、あらゆる走行シーンに対応できる単筒式（モノチューブ）構造採用の全長調整式＆32段減衰力調整車高調キット。一部車種向けにはアルミ製のアッパーマウント、ロックシート、ブラケットも採用し、高い強度と軽量化を両立している。今回適合追加のカローラクロスハイブリッド用ではフロント/リアともに強化ゴムアッパーマウントが付属する。

単筒式ならではのΦ44大径ピストンの採用により、減衰力の立ち遅れを抑制し、しなやかな走り心地と追従性を実現している。また、カートリッジ先出しのオーバーホールに対応し、従来にはないスムーズな仕組みで消耗品の交換が可能となっている。業界最長の3年6万km保証も安心できるポイント。

DAMPER ZZ-R SpecDSC Plusは車室内からの減衰力調整を可能にした、前述の全長調整式サスペンション「DAMPER ZZ-R」と電子制御式の減衰力調整を組み合わせた車高調キット。コントローラーには2.5インチVA液晶ディスプレイを採用し、4輪の減衰力を常時表示する。業界初の「フルオート」モードを搭載し、乗車人数や走行状態から適切な減衰力で姿勢を安定させる全自動コントロール機能を実現している。Gセンサーを標準搭載し、マップ制御モードでは旋回G・加減速G・車速から細かな減衰力調整が可能。

あらかじめ決めた減衰力設定を20セット、さらにオートモード、マップモードと合わせて22モードメモリー機能を搭載しているが、別売の「GPSセンサーキット」（税込1万3200円）を装着することでより簡単に車速連動制御が可能となり、GPSより車速、時刻、緯度、経度、海抜高度を自動的に取得、コントローラーへの表示も行う。また、別売りの「DSC PLUS リモートスイッチ」（税込3300円）を接続することで、瞬時にモード切り替えが可能になる。

迫力のあるイメージに演出できる「DAMPER ZZ-R」「DAMPER ZZ-R SpecDSC Plus」の両リフトアップモデルでは、リフトアップしても高速安定性が保てるよう、スプリングレートを見直している。乗車人数などに応じて減衰力を変えることによって、より快適な乗り心地を実現できる。

DAMPER ZZ-Rの価格はローダウンモデルが23万1000円・リフトアップモデルは24万2000円、DAMPER ZZ-R SpecDSC Plusの価格はローダウンモデルが33万円・リフトアップモデルともに34万1000円となっている（いずれも税込み）。

なお、「DAMPER ZZ-R」はローダウン・リフトアップ両モデルともオプションの「DSC PLUS 車種別セット」を取り付けることでSpecDSC PLUSにアップグレードが可能となっている。カローラクロスハイブリッド用にはTYPE-Aが適用可能で、価格は9万9000円（税込）。

