安心感45％、読者の感情：日産『ルークス』新型…熟成と改良を評価

日産自動車が発表した軽スーパーハイトワゴン、新型『ルークス』に対して、読者の反応はおおむね好意的であることが明らかになった。編集部がAIを使って読者コメントやSNSの反響を整理したところ、最も多かった感情は「安心感・納得感」（45％）だった。

【画像全10枚】

読者感情分析

1位：「安心感・納得感」 45％

2位：「期待・好印象」 30％

3位：「価格・装備バランスへの関心」 15％

その他：10％

●「安心感・納得感」45％

この「安心感」には、既存ユーザーやファミリー層からの「熟成された商品力」「日産らしい安全装備への信頼」といった声が多く含まれる。特に運転支援機能「プロパイロット」の改良や、軽としての室内の広さ・使い勝手を維持した点が評価されている。

●「期待・好印象」30％

次いで多かったのは「期待・好印象」（30％）だ。新デザインや快適装備の拡充に加え、「子育て世代に寄り添う進化」として、家族層の注目が高い。外観・内装ともに上質感が増し、先進安全技術との組み合わせが“上位モデル級”との意見も寄せられた。

日産 ルークス 新型

●「価格・装備バランスへの関心」 15％

3位は「価格・装備バランスへの関心」（15％）。近年、軽自動車の価格上昇が続くなかで、「装備充実との釣り合い」「コストパフォーマンス」を見極めようとするユーザー心理が表れている。

その他（10％）には、「競合（ホンダ『N-BOX』やスズキ『スペーシア』）との比較」や「カスタムモデルのデザイン評価」など、個別の関心が散見された。

総じて、新型ルークスは「堅実な進化」によって、既存ユーザーの信頼を維持しながら、新たな購買層からも注目を集めているようだ。派手さよりも実用性と安心感を重視するモデルとして、読者の支持を得た形か。