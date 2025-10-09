日産『リーフ』8年ぶりの全面刷新、EV復活のけん引役となるか［新聞ウォッチ］

「8年ぶり全面刷新」や「リーフに日産命運」などのタイトルもみられるが、日産自動車が電気自動車（EV）「リーフ」の国内向け新モデルの受注を来週10月17日から全国の販売店で開始するという。航続距離は2代目の現行モデルから約3割増の702kmに向上。運転支援システムなど性能を高めながら、標準車種は従来よりも価格を引き下げたのがセールスポイントのようだ。

【画像】8年ぶりにフルモデルチェンジした日産『リーフ』

きょうの各紙も大きく報じているが、このうち、読売は「国内のEV市場が鈍化する中、新型車の投入が起爆剤となるかが注目される」。朝日も「性能を高めてEVへの抵抗感をぬぐい去りたい考えだ」と指摘。産経も同様に「市場での存在感の復活と経営再建を占う試金石になる」としている。

毎日は経済面のトップ記事で「日産新EV 再建の推進役に」をメイン見出しに「日産は、新型リーフを『EVの主流になるクルマ』と位置づけ、経営再建の推進役にしたい考えだ」と取り上げている。ただ、紙面では「技術結集 社運賭け投入」としつつ、「多くの自動車メーカーがハイブリッド車（HV）に軸足を移す。EVを主軸とする日産の電動化戦略に成算はあるのか」として、「安い中国車」や「米政権の冷遇」を引き合いに「予断許さず」などとも伝えている。

思えば、日産リーフは、ゴーン政権の2010年に世界に先駆けて発売。本格量産EVとして注目を集めるなどエコカー時代のけん引役にもなった。2017年に2代目リーフを投入したが、その翌年にはゴーン事件が発生し、業績が急降下したことから、そのリーフも「最後の一葉」などと揶揄もされていた。8年ぶりとなる3代目のリーフが“枯れ木に花”を咲かせられるか注目だ。

2025年10月9日付

●北川氏ノーベル賞、化学、多孔性「金属有機体」開発、温暖化対策への貢献期待 （読売・1面）

●追浜「九州へ原則転籍、日産、労組に伝達（読売・7面）

●日産リーフ 8年ぶり刷新、EV航続距離1.5倍（朝日・6面）

●円下落8カ月ぶり152円台、「高市トレード」市場席巻 （毎日・1面）

●テスラ低価格モデル発表、競争激化販売てこ入れ （毎日・9面）

●トヨタと住友金属鉱山、全固体電池で協業 （産経・8面）

●ガソリン2週ぶり値上がり（東京・4面）

●中国発EV値下げ連鎖、テスラ1割安、日産も、コスト減には限界 （日経・2面）

●高速道路、迫る慢性赤字、公団民営化20年の虚実（日経・35面）