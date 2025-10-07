フィアット『デュカト』ベース、新型キャンピングカー「gioia」レンタル開始…トイファクトリー

トイファクトリーは10月6日、メーカー直営のキャンピングカーレンタルサービス「ShareCamper（シェアキャンパー）」を拡充すると発表した。

【画像全5枚】

この秋、トイファクトリー土岐店（イオンモール土岐店内）に、イタリアの商用車のフィアット『デュカト』をベースにした新型モデル「gioia（ジョイア）」がレンタカーとして初登場する。

gioiaは、フィアットデュカトをベースに日本のファミリー向けに最適化された新型モデルだ。イタリア語で「喜び」を意味するその名の通り、家族全員が笑顔になれる空間を追求した。

広々とした居住空間を最大限に活かし、5名乗車・5名就寝を実現。トイファクトリーのデュカト史上最大のベッド面積を誇る。大容量の荷室には家族全員分の荷物がたっぷり収納できる。

装備面では、ステンレス製のミニシンク（給排水タンク各13L）、40Lの冷凍冷蔵庫、電子レンジ、19インチテレビシステムを搭載。電装パッケージやサブバッテリー、家庭用エアコン、FFヒーターも完備し、夏も冬も快適にキャンピングカー旅を楽しめる。

トイファクトリーのキャンピングカーレンタルサービスShareCamperは、「日本一ペットに優しいレンタルキャンピングカー」を目指している。ゲージフリーで乗車OK、家庭用エアコン搭載で夏のお留守番も安心だ。

レンタル開始から数週間で多くの利用者から好評を得ており、「ネコちゃんと一緒にお出かけできた」「家族4人、猫ちゃんと一緒でもゆったり過ごせた」「家族3人で狭さを感じることなく眠ることができた」といった声が寄せられている。

ベース車両はデュカトのL2H2（日本正規モデル）で、普通免許（3.5t未満）で運転可能。全長5410mm、全幅2100mm、全高2620mm（室内高：1880mm）。直列4気筒 MultiJet3 ディーゼルインタークーラー付ターボエンジン（2184cc、最高出力180hp）を搭載する。

レンタル料金は土岐店で24時間、通常料金45000円から、週末・ハイシーズン51000円から、プレミアムシーズン60000円からとなっている。

トイファクトリーは、製造から販売、メンテナンスまで一貫して手掛けるキャンピングカーメーカーとして、業界内では珍しいメーカー運営型のレンタルサービスという強みを活かし、最高品質で整備された車両を提供している。