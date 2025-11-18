HIS、エルモンテRVと業務提携…米国キャンピングカーレンタル参入

エイチ・アイ・エス（HIS）は、インバウンドプラットフォームと、同社が展開するキャンピングカーレンタルサービス「エルモンテRV」の業務提携に関する契約を締結し、アメリカでのキャンピングカーレンタル事業を開始したと発表した。

エルモンテRVは全米32都市に展開し、創業50年の歴史を持つキャンピングカー専門レンタル会社。HISは同社の日本代理店であるインバウンドプラットフォームとの業務提携により、アメリカ旅行の新たな選択肢としてキャンピングカーの利用を提案する。

近年、旅行・観光市場の回復や現地の物価高騰、為替の影響により、アメリカへの旅行費用は増加傾向にある。移動・宿泊・キッチン機能を備えたキャンピングカーは、費用を抑えながらも自由で個性的な旅を実現する。

HISではキャンピングカー乗車経験を持つスタッフを中心に、ビデオチャットでの専用窓口を設置。初めてキャンピングカーを利用する方でも安心して旅行を楽しめるよう、きめ細やかなサポートを提供している。

エルモンテRVは1970年にロサンゼルス郊外のエルモンテ市で創業。北米主要都市に支店・営業所を約30カ所展開するアメリカ最大規模のキャンピングカー専門レンタル会社である。保有台数は2000台を超え、そのうち約3割は毎年新車に入れ替えるなど、車両の清潔感も重視している。