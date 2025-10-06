アルファロメオ『33ストラダーレ』、新旧モデルを初めて同時展示…トリノ自動車博物館

アルファロメオは、イタリア・トリノで開催した3日間のイベントにおいて、新型『33ストラダーレ』と1967年の伝説的モデルを初めて同時展示した。

【画像全7枚】

トリノ国立自動車博物館（MAUTO）では、新型33ストラダーレとその前身となる1967年モデルが並んで展示され、多くのファンを魅了した。同博物館は1933年にカルロ・ビスカレッティ・ディ・ルッフィアによって設立され、19世紀の蒸気自動車から現代のプロトタイプまで80ブランド200台以上のオリジナル車両を収蔵している。

1967年の33ストラダーレは、フランコ・スカリオーネがデザインし、わずか18台しか製造されなかった。官能的なライン、比例の純粋性、形式的バランスを持つこのモデルは、これまでに作られた最も美しい車の一つとされている。ティーポ33レーシングカーから直接派生したこの車は、モータースポーツの性能と快適性、日常的な使いやすさを組み合わせた真の伝説となった。

新型33ストラダーレは、アルファロメオの新しい「ボッテガ」で製造された。デザイナー、エンジニア、33のオーナーが協力して作り上げたユニークで再現不可能な作品である。職人的プロセスと最先端技術を使用して製造されたこの2シータークーペは、伝統と未来の組み合わせを表している。

新型33ストラダーレには630hpのツインターボV6エンジンが搭載されており、0-100km/h加速3秒未満、最高速度333km/hという卓越した性能を誇る。

カーフェスティバルでは、モンカリエーリ王宮からレヴィリアスコ村まで約7kmの丘陵地帯を通る壮観なパレード「ツール・デレガンス」が開催された。スペルガ大聖堂を通過するこのルートで、新型33ストラダーレは数千人の観衆から熱狂的な拍手を受け、イベントの真のスターとして君臨した、としている。