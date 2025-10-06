ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

アルファロメオ『33ストラダーレ』、新旧モデルを初めて同時展示…トリノ自動車博物館

アルファロメオ『33ストラダーレ』の新旧モデル
  • アルファロメオ『33ストラダーレ』の新旧モデル
  • アルファロメオ『33ストラダーレ』の新旧モデル
  • アルファロメオ『33ストラダーレ』の新旧モデル
  • アルファロメオ『33ストラダーレ』（1967年）
  • アルファロメオ『33ストラダーレ』新型
  • アルファロメオ『33ストラダーレ』新型
  • アルファロメオ『33ストラダーレ』新型

アルファロメオは、イタリア・トリノで開催した3日間のイベントにおいて、新型『33ストラダーレ』と1967年の伝説的モデルを初めて同時展示した。

【画像全7枚】

トリノ国立自動車博物館（MAUTO）では、新型33ストラダーレとその前身となる1967年モデルが並んで展示され、多くのファンを魅了した。同博物館は1933年にカルロ・ビスカレッティ・ディ・ルッフィアによって設立され、19世紀の蒸気自動車から現代のプロトタイプまで80ブランド200台以上のオリジナル車両を収蔵している。

1967年の33ストラダーレは、フランコ・スカリオーネがデザインし、わずか18台しか製造されなかった。官能的なライン、比例の純粋性、形式的バランスを持つこのモデルは、これまでに作られた最も美しい車の一つとされている。ティーポ33レーシングカーから直接派生したこの車は、モータースポーツの性能と快適性、日常的な使いやすさを組み合わせた真の伝説となった。

新型33ストラダーレは、アルファロメオの新しい「ボッテガ」で製造された。デザイナー、エンジニア、33のオーナーが協力して作り上げたユニークで再現不可能な作品である。職人的プロセスと最先端技術を使用して製造されたこの2シータークーペは、伝統と未来の組み合わせを表している。

新型33ストラダーレには630hpのツインターボV6エンジンが搭載されており、0-100km/h加速3秒未満、最高速度333km/hという卓越した性能を誇る。

カーフェスティバルでは、モンカリエーリ王宮からレヴィリアスコ村まで約7kmの丘陵地帯を通る壮観なパレード「ツール・デレガンス」が開催された。スペルガ大聖堂を通過するこのルートで、新型33ストラダーレは数千人の観衆から熱狂的な拍手を受け、イベントの真のスターとして君臨した、としている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

アルファロメオ（Alfa Romeo）

クーペ

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES