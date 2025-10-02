ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

「トヨタアリーナ東京」開業記念、ゆりかもめデジタル乗車券4種類を「my route」で販売開始

10月3日に開業するトヨタアリーナ東京に合わせ、MaaSアプリ「my route」でゆりかもめのデジタル乗車券4種類の販売が開始された。

販売されるのは、通常の一日乗車券と24時間券に加え、my route限定の特別チケット2種類。特に注目は、アルバルク東京の限定アクリルスタンド付き一日乗車券と、トヨタ自動車アンテロープスの観戦チケット付き一日乗車券だ。

アルバルク東京ノベルティ付チケットは、2025-26シーズンのホームゲーム20試合で受け取れる限定グッズが付いており、一日乗車券と同価格で販売される。一方、アンテロープス観戦チケット付きは、10月18日・19日開催の試合観戦チケットが無料で付く枚数限定の先着順販売となる。

my routeは地域情報発信、移動手段検索、デジタル乗車券購入をワンストップで提供するMaaSアプリで、全国130万件以上のダウンロード実績を誇る。臨海副都心エリアでは定期的にイベントや施設情報を発信し、トヨタアリーナ東京来場者や観光客に便利でお得な移動手段を提案することで、人流創出とエリア内回遊性向上を目指している。

ダウンロードは無料で、ログインなしですぐ利用可能。チケット購入には会員登録とクレジットカード等の決済手段登録が必要となる。

《森脇稔》

