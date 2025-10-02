ジェイテクト、最新ステアリング技術や高耐熱キャパシタ披露へ…ジャパンモビリティショー2025

ジェイテクトは、10月30日から11月9日に東京ビッグサイトで開催される「ジャパンモビリティショー2025」に出展すると発表した。

【画像全5枚】

同社は「技術をつなぎ、地球と働くすべての人を笑顔にする」をミッションに掲げ、2030年ビジョンとして「モノづくりとモノづくり設備でモビリティ社会の未来を創るソリューションプロバイダー」を目指している。ジャパンモビリティショーでは「Joyful Mobility, Fun Living ～移動も暮らしも、もっとワクワクに～」をテーマに、未来の移動や生活に貢献する製品や技術を展示する予定だ。

展示は「show」「know」「draw」の三つのエリアに分かれ、映像や技術紹介、体験型ゲームなどが用意されている。

主な出展製品として、転舵・駆動統合ユニットは、車両の隅に配置し「走る」「曲がる」「止まる」「下がる」機能を集約。ウォーカブルシティや介護用途など多様なニーズに対応する。

Pairdriver（ペアドライバー）は、独自のステアリング制御技術を用い市街地での高い追従性と操舵介入の両立を実現する自動運転支援ソフトウエアだ。

格納式ステアリングコラムは、ハンドルを完全にインパネ内に格納可能で、駐車時や自動運転中の車内空間価値を向上させる次世代ステア・バイ・ワイヤ技術となる。

ステア・バイ・ワイヤは、電気信号で操舵機能を実現し、低速時の取りまわし性と高速安定性を両立。レクサスのEV『RZ』に採用される。

高耐熱リチウムイオンキャパシタのLibuddyは、マイナス40～プラス85度の幅広い動作温度と長寿命が特徴でドローンの性能向上に貢献。レクサスRZへの採用も決定している。

ドローン用フライトコントローラーは、高応答性と姿勢安定性を兼ね備え、Libuddyとの連携で高性能を実現する。

商用車用コラム同軸操舵アクチュエーターは、AD/ADAS対応の操舵機器で日野自動車の商用車『プロフィア』『セレガ』に標準搭載されている。

CNソリューションでは、太陽光発電による水素インフラ技術を刈谷工場で開発中。展示会では動画やパネルで紹介する。

また、会場ではゲーム「J+TEKTON QUEST（ジェイテクトン・クエスト）」を提供し、技術紹介と体験を融合させる。ゲームは会場だけでなくPC・スマホでのプレイも可能で、10月30日以降に解禁予定だ。

プレスブリーフィングは10月30日午前9時に社長の近藤禎人氏が登壇し、ビジョンおよび技術ソリューションについて説明する。

ジャパンモビリティショー2025は10月29日から11月9日まで開催され、入場料は当日3000円。場所は東京ビッグサイトだ。