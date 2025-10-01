サッカーJ1「横浜F・マリノス」の“身売り先”候補、家電量販店「ノジマ」が浮上［新聞ウォッチ］

昨日、この小欄でも取り上げたばかりだが、経営不振の日産自動車が、サッカーJ1の「横浜F・マリノス」の身売り先を打診している有力候補の企業名が明らかになったそうだ。

【画像】日産自動車グローバル本社

きょうの東京などが報じているが、日産が横浜F・マリノスの運営会社である横浜マリノス（横浜市）の株式売却を打診した具体的な候補企業として家電量販店大手の「ノジマ」が浮上。しかも「ノジマはマリノスの本拠地である『日産スタジアム』の命名権の取得にも意欲を示している」とも伝えている。

記事によると、ノジマは横浜市に本社を置き、2012年に社会人女子のサッカーチームを発足。現在は「ノジマステラ神奈川相模原」として女子プロのWEリーグに参戦。子会社のノジマステラスポーツクラブが運営しており、クラブ経営のノウハウを持つという。

きょうの日経1面コラムの「春秋」でも「チームはどこへ向かうのか。ファンにはやきもきが続く日々になりそうだ」とも結んでいるが、2027年度に車両生産を終了する「追浜工場」の跡地利用よりも、名門クラブの身売り先のほうがやきもきしないですんなりと決まりそうである。

2025年10月1日付

