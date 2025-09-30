オペル、「国際コーヒーの日」を祝う…新型電動SUVに2台のコーヒーマシン搭載

オペルは10月1日の「国際コーヒーの日」に合わせて、新型電動SUV『モッカ』をベースにしたワンオフモデル「モッカ エレクトリック コーヒー」を発表した。

【画像】オペル・モッカの「エレクトリック コーヒー」

この車両は、リアに2台のコーヒーマシン（グラウンドコーヒー用とポッド用）を搭載した世界で1台だけの特別モデルだ。テールゲートを開けると、通常の荷物スペースの代わりに、ミルクスチーマー、コーヒーグラインダー、ノックボックス、冷蔵庫などが統合されたコーヒーステーションが現れる。

車両は54kWhのバッテリーを搭載し、115kW（156hp）の出力を持つ電動SUVで、1回の充電で最大403km（WLTP基準）の走行が可能だ。260Nmのトルクを発進時から利用できる。

車内には10インチのデジタルドライバー情報ディスプレイと同サイズのカラータッチスクリーンを標準装備。自然音声認識機能「Hey Opel」や、コネクテッドナビゲーションと連携したChatGPT3人工知能も利用できる。

一方、オペルはIAAモビリティ2025で、高性能電動SUV『モッカGSE』の世界初公開も行った。207kW（281hp）、最高速度200km/hを誇るこのモデルは既に注文受付を開始している。

ただし、コーヒーマシン搭載の「モッカ エレクトリック コーヒー」は1台限りの製作で、一般販売は行われない。