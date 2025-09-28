ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

「四角いSUV」にフィットする『ルーフギアケース720』に新色マットベージュが登場

カーメイト・INNOのクロカン/SUV向けルーフギアケース720の新色「マットベージュ」
カーメイトのルーフキャリアブランド「INNO（イノー）」が販売中の、スクエア形状のルーフボックス「INNO ルーフギアケース720」に新色「マットベージュ」［BRQ720BG］が新登場。

【画像】クロカン/SUV向けルーフギアケース720の新色「マットベージュ」

ルーフギアケース720は2024年4月に発売されたクロカン/SUV向けのルーフボックスで、トヨタ『ランドクルーザー』やスズキ『ジムニー」などの角張った車両デザインに合わせた無骨なデザインが特徴。従来の流線型やシンプルなデザインとは異なり、凹凸を施したカバーで強度をアップしながら、堅牢さと力強さを演出している。

今回追加された「マットベージュ」は、イベント出展時の来場者からの要望に応えたもので、アウトドアシーンに映えるトレンドカラーとして採用。アウトドアらしさに加え、高級感も兼ね備えたルックスとなっている。

ルーフギアケース720はスクエア形状により隅まで荷物を入れることができ、約330Lの大容量を実現している。ロック付きバックルの採用でルーフボックス内側にゆとりができ、箱型の荷物やキャンプギアなども無理なく収納可能だ。

また、四つ角の傷防止バンパーにより、車に装着しない時は横向き・縦向きどちらにも立てかけて保管することができる。側面にはハンドルを設置し、体を支えながらカバーの開閉ができるよう配慮されている。

製品仕様は、全長1850×全幅870×全高305mmで、製品重量15kg、最大積載量50kg。価格はオープンで、同社公式オンラインストア税込み価格は12万1000円となっている。

《ヤマブキデザイン》

