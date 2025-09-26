ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

スズキ『ジムニー』の専用品の充実度は国産車随一！ 車中泊でも役に立つ「サンシェード」も新登場［特選カーアクセサリー名鑑］

EXEA・ポップアップサンシェード（E115JM）
  • EXEA・ポップアップサンシェード（E115JM）
  • SEIWA・ジムニー専用ダッシュボードトレイ（WA162）
  • EXEA・イルミコンソールトレイ（ジムニー専用）（E113JM）
  • EXEA・ドリンクホルダー（ジムニー専用）（E111JM）
  • スズキ『ジムニー』の専用品の充実度は国産車随一！ 車中泊でも役に立つ「サンシェード」も新登場［特選カーアクセサリー名鑑］
  • EXEA・ポップアップサンシェード（E115JM）
  • EXEA・ポップアップサンシェード（E115JM）

ひと工夫が盛り込まれた注目すべき「カーアクセサリー」を厳選して紹介している当コーナー。今回は、熱烈なファンを多く持つ人気国産車、スズキジムニー』の専用アイテムをピックアップする。同車オーナーは、要熟読♪

【画像全7枚】

スズキ・ジムニーのオーナーの多くは、こだわりを持ってジムニーライフを送っている。なので、さまざまなメーカーがそんな熱きオーナーのカーライフをバックアップしようと、いろいろな専用グッズを開発し提供している。

例えば「SEIWA（セイワ）」からは、『ジムニー専用ダッシュボードトレイ（WA162）』（価格：オープン、実勢価格：3680円前後）が発売されている。当品は、収納スペースが少なめなジムニーにおいて、小物を置けるスペースを現出させられるひと品だ。メーターパネルの上に設置して、サングラスやカードやペン等を置ける。さらにはスマホスタンドとしても機能する。

また「EXEA（エクセア）」からは、『イルミコンソールトレイ（ジムニー専用）（E113JM）』（価格：オープン、実勢価格：5920円前後）がリリースされている。当品も収納スペースを増やせるアイテムで、こちらはシフトノブとサイドブレーキの周辺をトレイに変えられる。

さらに「EXEA」からは、『ドリンクホルダー（ジムニー専用）（E111JM）』（価格：オープン、実勢価格：3390円前後）も出ている。こちらはジムニーのエアコン吹き出し口に付けられるドリンクホルダーで、併せてスマホも置けるという便利グッズだ。

そしてこの秋、同じく「EXEA」からジムニー専用のサンシェード、『ポップアップサンシェード（E115JM）』（価格：オープン、実勢価格：2280円前後）が登場した。季節は秋を迎えているが晴天時の日中の日差しはまだまだ強く、サンシェードは依然不可欠だ。

で、当品は、サンシェードとして高い実力を発揮する。両面に遮光性が高いブラック生地が張られているので、強い日差しをしっかりガードし紫外線もばっちブロックしてくれる。

また当品は車中泊のときの目隠しアイテムとしても重宝する。アウトドアで活躍するジムニーでは、年間を通じて役に立つ。

なお当品は車種専用品であるがゆえ、ジムニー（「ノマド」を含む。詳しい適合はメーカー公式ウェブサイトを要参照）にジャストフィットする。汎用品では多少のすき間ができることも有り得るが、当品ではそうはならない。

さらには使いやすいことも特長だ。ワイヤーが内蔵されているのでパッと広がり、片付けるときにも簡単に折りたためる。そしてコンパクトなので収納時に場所を取らない。

加えて、見た目が良いこともストロングポイントだ。ブラックなのでどんなボディカラーにもマッチし、グレーレターが入れられているので、ジムニーのスパルタンなルックスにもばっちりハマる。

しっくりくるサンシェードを探していたというジムニーオーナーは、当品のチェックをぜひに。

今回は以上だ。次回以降も気の利いた秀作「カーアクセサリー」を厳選して紹介していく。乞うご期待（記事中の価格はすべて税込。実勢価格は編集部調べ）。


セイワ(SEIWA) 車種専用品 スズキ ジムニー&シエラ&ノマド(JB64/JB74/JC74)専用 ダッシュボードトレイ WA162 接着不要 置くだけ 滑り止め スマホスタンド コードフック ラバー素材で傷やカタカタ音にも安心 5ドア JIMNY NOMADE にも対応
￥3,680
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場

ジムニー シエラ ノマド 専用 ドリンクホルダー スマホホルダー Jimny・Jimny SIERRA専用 E111JM 星光産業 JB64W JB74W JC74W
￥2,585
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場

星光産業 EXEA ジムニー シエラ ノマド JB64 JB74 JC74 ポップアップサンシェード E115JM
￥2,288
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《太田祥三》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

スズキ ジムニー

特選カーアクセサリー名鑑

キャンピングカー、車中泊、アウトドア

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES