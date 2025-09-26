スズキ『ジムニー』の専用品の充実度は国産車随一！ 車中泊でも役に立つ「サンシェード」も新登場［特選カーアクセサリー名鑑］

ひと工夫が盛り込まれた注目すべき「カーアクセサリー」を厳選して紹介している当コーナー。今回は、熱烈なファンを多く持つ人気国産車、スズキ『ジムニー』の専用アイテムをピックアップする。同車オーナーは、要熟読♪

【画像全7枚】

スズキ・ジムニーのオーナーの多くは、こだわりを持ってジムニーライフを送っている。なので、さまざまなメーカーがそんな熱きオーナーのカーライフをバックアップしようと、いろいろな専用グッズを開発し提供している。

例えば「SEIWA（セイワ）」からは、『ジムニー専用ダッシュボードトレイ（WA162）』（価格：オープン、実勢価格：3680円前後）が発売されている。当品は、収納スペースが少なめなジムニーにおいて、小物を置けるスペースを現出させられるひと品だ。メーターパネルの上に設置して、サングラスやカードやペン等を置ける。さらにはスマホスタンドとしても機能する。

また「EXEA（エクセア）」からは、『イルミコンソールトレイ（ジムニー専用）（E113JM）』（価格：オープン、実勢価格：5920円前後）がリリースされている。当品も収納スペースを増やせるアイテムで、こちらはシフトノブとサイドブレーキの周辺をトレイに変えられる。

さらに「EXEA」からは、『ドリンクホルダー（ジムニー専用）（E111JM）』（価格：オープン、実勢価格：3390円前後）も出ている。こちらはジムニーのエアコン吹き出し口に付けられるドリンクホルダーで、併せてスマホも置けるという便利グッズだ。

そしてこの秋、同じく「EXEA」からジムニー専用のサンシェード、『ポップアップサンシェード（E115JM）』（価格：オープン、実勢価格：2280円前後）が登場した。季節は秋を迎えているが晴天時の日中の日差しはまだまだ強く、サンシェードは依然不可欠だ。

で、当品は、サンシェードとして高い実力を発揮する。両面に遮光性が高いブラック生地が張られているので、強い日差しをしっかりガードし紫外線もばっちブロックしてくれる。

また当品は車中泊のときの目隠しアイテムとしても重宝する。アウトドアで活躍するジムニーでは、年間を通じて役に立つ。

なお当品は車種専用品であるがゆえ、ジムニー（「ノマド」を含む。詳しい適合はメーカー公式ウェブサイトを要参照）にジャストフィットする。汎用品では多少のすき間ができることも有り得るが、当品ではそうはならない。

さらには使いやすいことも特長だ。ワイヤーが内蔵されているのでパッと広がり、片付けるときにも簡単に折りたためる。そしてコンパクトなので収納時に場所を取らない。

加えて、見た目が良いこともストロングポイントだ。ブラックなのでどんなボディカラーにもマッチし、グレーレターが入れられているので、ジムニーのスパルタンなルックスにもばっちりハマる。

しっくりくるサンシェードを探していたというジムニーオーナーは、当品のチェックをぜひに。

今回は以上だ。次回以降も気の利いた秀作「カーアクセサリー」を厳選して紹介していく。乞うご期待（記事中の価格はすべて税込。実勢価格は編集部調べ）。