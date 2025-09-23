ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

車中泊だとちょっぴりシゲキ的な旅になるって？

中古車情報雑誌『カーセンサー』11月号（発行：リクルート）の特集は、「クルマなら忘れられない絶景に泊まれる / 車中泊でちょっぴりシゲキ的な旅」だ。クルマを使えば、目的地も行き方も時間も自分次第。ホテルにはない自由とワクワク感が車中泊の魅力だと紹介している。

【画像】7枚、東京キャンピングカーショー2025ほか

特集では、『カーセンサー』編集部が実際に北海道・道東エリアを舞台に車中泊旅を体験した記録を掲載。初夏の自然あふれる環境で、あえて目的地を決めず自由に移動しながら絶景に泊まるというスタイルを実践した。車中泊ビギナーならではの視点で、現地の風景や旅の醍醐味を伝えている。

さらに、すでに車中泊を楽しんでいるユーザーへのインタビューも収録。SUVだけでなく、多様なボディタイプで工夫された「泊まり方」が紹介されており、それぞれのスタイルが旅の楽しみ方を広げていることを強調している。

巻頭連載「リクルート自動車総研」では、2024年以降、平均価格が30万円以上下落した中古車の動向を解説し、アウトドアやレジャーに適したクルマ選びについても触れている。SUVに限らず幅広い選択肢があることを示している点も注目される。


気になる見出し……●＜特集＞車中泊でちょっぴりシゲキ的な旅●どんなクルマと、どんな時間を。●達人の流儀　カーライフを充実させるヒント集●人気車ゼミ　メルセデス・ベンツ Eクラス 編●強制捜査!? 専門店ギワクのお店●吉田由美の勝手にハッピーバースデー　スバル フォレスター（4代目）●カーセンサー結婚相談所　日産 ローレル

出版・編集関連事業に携わる方々へ：御社で発行されるモビリティ（自動車、モーターサイクルなど）関連書籍・雑誌を当編集部までお送りください。『レスポンス』サイト上にて紹介いたします。送り先は「〒164-0012　東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー17階 株式会社イード『レスポンス』編集部」。

