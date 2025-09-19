ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

進化の秘密！ アイシンの経験値とノウハウ蓄積…業界が注目する記事 ベスト5

9月11～17日に公開された有料会員記事の記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。1位はアイシンのパワートレイン技術説明会。アイシンのパワートレイン事業の歩みは、必ずしも最初から成功に彩られていた訳ではないそうです。


1位） アイシンが明かす、トランスミッションの膨大な経験値とノウハウが電動化を主導する理由：400 Pt.

アイシンが8月末、都内で報道関係者向けにパワートレイン技術説明会を行った。冒頭にパワートレイン製品本部長の糟谷悟氏からアイシンの事業全体の中でパワートレイン事業の位置づけや現在の概要が示された後、PTシステム製品企画部長の須山大樹氏が最新の電動化パワートレイン群の開発の狙いと展望を述べた。そしてアイシンの歴史におけるターニングポイントとなったパワートレイン製品群の展示を含め、現行パワートレイン製品群の個別ワークショップが催されるという形式だった。
パワートレイン技術説明会





2位） ホンダ『プレリュード』新型、ライバル購入層はどう動くか：40 Pt.

2ドアクーペの選択肢が減少する中、ホンダが投入した新型『プレリュード』は市場関係者の注目を集めている。新型プレリュードが2ドアクーペ市場でどの層を獲得し、どの層と棲み分けるのか。
想定される購入層の動きと市場の需給構図





3位） 乗ってみた！ ホンダのハンズフリー1人乗りモビリティ、『UNI-ONE』：25 Pt.

ホンダはハンズフリーパーソナルモビリティ『UNI-ONE（ユニワン）』の事業化を決定し、日本国内の法人向けに9月24日から発売する。UNI-ONEは左右1輪ずつの2輪で自立し、駆動し、着座したユーザーの体重移動で操舵される、1人乗りの小型電動モビリティだ。
新移動体験





4位） ニデック（旧 日本電産）・人事情報：20 Pt.

ニデック（旧 日本電産）株式会社（本社：京都市南区、代表取締役社長執行役員 岸田光哉）は、2025年9月1日付の役員等の異動について発表しました。
2025年9月1日付





5位） ホンダが小幅続落、新型軽EV『N-ONE e:』投入も株価は不発：16 Pt.

12日の日経平均株価は前日比395円62銭高の4万4768円12銭と3日続伸。米国株高を受け、半導体関連株を中心に海外投資家の買いが先行。連日で最高値を更新した。
1円安の1649.5円と小幅続落


《高木啓》

