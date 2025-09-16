ホンダ『プレリュード』新型、ライバル購入層はどう動くか

2ドアクーペの選択肢が減少する中、ホンダが投入した新型『プレリュード』は市場関係者の注目を集めている。新型プレリュードが2ドアクーペ市場でどの層を獲得し、どの層と棲み分けるのか。以下では想定される購入層の動きと市場の需給構図を整理する。

●新型プレリュードの立ち位置

新型プレリュードは2ドア4名乗車のスペシャリティ・ハイブリッド。駆動はFFでe:HEVを採用し、荷室はテールゲート式で後席可倒、BOSEプレミアムサウンドなど快適装備も標準だ。価格は617万9800円のモノグレード設定で、月販計画は300台と限られた規模ながら、ハイブリッドを武器に独自のポジショニングを狙う。

同価格帯／周辺の選択肢は以下の通り。価格は希望小売価格、消費税込み。

日産フェアレディZ：549万7800～675万9500円

BMW 2シリーズ・グランクーペ：528万～734万円。

メルセデスベンツCLA：609万～644万円

トヨタGR86：293万6000～361万6000円

スバルBRZ：332万2000～354万2000円

マツダ・ロードスター：289万8500～367万9500円

加えて、2025年11月での生産終了が告知済みのレクサス『RC』、2026年春に生産終了予定のトヨタ『GRスープラ』も今なら競合する。アウディ『TT』が先日生産終了したように、2ドアクーペの新車選択肢は減少傾向にある。