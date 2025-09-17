ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

ソニー・ホンダモビリティ、EV『アフィーラ』開発加速…AWS・クアルコムと連携

ソニー・ホンダモビリティの『AFEELA 1（アフィーラ・ワン）』
  • ソニー・ホンダモビリティの『AFEELA 1（アフィーラ・ワン）』
  • ソニー・ホンダモビリティの『AFEELA 1（アフィーラ・ワン）』
  • ソニー・ホンダモビリティ（SHM）の「AFEELA（アフィーラ）」

アマゾン ウェブ サービス（AWS）、クアルコム テクノロジーズ、ソニー・ホンダモビリティ（SHM）の3社は9月16日、次世代スマートEV『AFEELA（アフィーラ）』の開発加速に関する新たな進展を発表した。

【画像】ソニー・ホンダのEV『アフィーラ』

3社の連携により、AWSのクラウドインフラストラクチャとクアルコムAI 100アクセラレーターを活用することで、SHMは先進運転支援システム（ADAS）の開発力を加速させる。AFEELAをコンセプトから進化させ、2026年の発売に向けた量産車両の実現を目指す。

SHMネットワークサービス開発部ゼネラルマネジャーの高倉大樹氏は「この連携やAWSクラウドを活用することにより、AFEELAを常にクラウドとつながるモビリティへと進化させ、安全性とエンタテインメントを融合させたパーソナルな乗車体験の実現を目指している」と述べた。

AWS上のクアルコムアクセラレーターの活用により、従来は数カ月を要していたシミュレーションにかかる開発期間を大幅に短縮し、これまでにない膨大な規模の走行データの処理が可能になる。

360度を検知するセンサーとスマートなAIシステムを搭載した統合ネットワークにより、AFEELAは道路状況を正確に認識し、実用性も備えた革新的で高度な自動運転支援を実現する。AWSが提供する先進的なAIは、カメラや各種センサーから得られる膨大なデータを集約し、車両の「見る・予測する・計画する」を支援し、運転支援機能を強化する。

AWS自動車&製造事業本部ゼネラルマネージャーのOzgur Tohumcu氏は「AWSはSHMおよびクアルコムとの連携を通じて、自動車の開発と体験そのものを根本から変革している」と語った。

3社はクラウドベースのインフラストラクチャとツールチェーンを構築し、SHMがデータシミュレーションの生成・処理・分析を効率化できるよう支援している。これにより、SHMのADAS開発が飛躍的に加速する。

本システムは、データ処理量の大幅な増加への対応を可能にし、適応型クルーズコントロール、駐車支援、自動運転などのADAS開発を強化し、最終的にはAFEELAに搭載されるSnapdragon Ride SoC上で稼働予定である。

クアルコム テクノロジーズVP Product ManagementのAnshuman Saxena氏は「AWSおよびSHMとの連携は、自動車のイノベーションにおける根本的な転換点です。シリコン技術とクラウドの拡張性を融合することで、ドライバーにこれまでにない卓越した体験を提供できる」と述べた。

クアルコムAI 100アクセラレーターを搭載したAWSのAmazon Elastic Compute Cloud（Amazon EC2）DL2qインスタンスは、Snapdragon Rideプラットフォームとの組み合わせにより、AFEELAの開発を大幅に加速させている。これにより、検証の高速化、大幅なコスト削減、さらに物理の環境では再現が難しい多様なシナリオでの高度なテストが可能になっている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ソニー・ホンダモビリティ

アマゾン（Amazon.com）

クアルコム

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES