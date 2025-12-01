クアルコム、Eclipse S-COREプロジェクトに参加…ソフトウェア定義車両の開発基盤を強化

Eclipse Safe Open Vehicle Core(S-CORE)プロジェクトは、クアルコム・テクノロジーズがオープンソースコミュニティの新メンバーとして参加すると発表した。

クアルコムのSnapdragonデジタルシャシーソリューションを活用することで、S-COREは将来のソフトウェア定義車両(SDV)向けに確立された高性能ハードウェア上でシームレスに動作する。この協力により、S-COREコミュニティの範囲がさらに拡大する。現在の安全性が重要な車載システムやセキュアな車載システムの大部分は、すでにクアルコムのハードウェアに依存している。

Eclipse S-COREは、Eclipse Foundationがホストし、Eclipse Software Defined Vehicle Working Groupの管轄下にあるオープンソースイニシアチブだ。高性能な車載コンピュートプラットフォーム向けに、共有された安全性重視のミドルウェアプラットフォームを提供する。

開発には、アクセンチュア、オモビオ、BMWグループ、エレクトロビット・オートモーティブ、ETAS、メルセデスベンツ・テック・イノベーション、クアルコム・テクノロジーズ、コリックスなど、自動車業界とソフトウェア業界の主要企業が参加している。S-COREは、安全性が重要なコンポーネントのためのスケーラブルでモジュール式、相互運用可能な基盤を提供し、重複を削減し、SDV開発を加速し、業界全体の標準化を促進する。

S-COREプロジェクトは、ソフトウェア定義車両の複雑さの増大に対応するベンダー中立のオープンソースソフトウェアスタックの確立を目指している。クアルコムの貢献により、開発ワークフローが合理化され、市場投入までの時間が短縮され、自動車ソフトウェアイノベーションの活気あるエコシステムが育成される。これは、グローバル規模でAI主導のソフトウェア中心のモビリティを実現するというコミュニティの共通ビジョンを強化するもの、としている。