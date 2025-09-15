カワサキの秋冬アパレル、新作発表…プロテクター内蔵ジャケット登場

カワサキモータースジャパンは9月11日、全国のカワサキプラザで取り扱うオリジナルアイテムを掲載した「2025年秋冬新作アパレルタブロイド」を公開した。

【画像】カワサキの新作秋冬アパレル

タブロイドでは「ほしい！が見つかる秋冬選ぶべきもの全部。」をテーマに、寒い季節に選ぶべき商品を紹介している。

カワサキ オールシーズンジャケットは、ユーティリティに使える人気のマウンテンパーカデザイン。インナージャケットはリバーシブル仕様で、気分に合わせて楽しめる。撥水仕様やポケットの充実など、秋冬だけでなくオールシーズン使える優れもの。肩・肘にはCEレベル2のプロテクター、背中・胸にはCEレベル1のプロテクターが標準装備されたフルプロテクション仕様。価格は3万6300円（税込）だ。

カワサキ モトレックオールシーズンパーカは、ライディングに嬉しい機能とデザイン性を両立したアノラックパーカ風ジャケット。プロテクター内蔵のアウターと保温力をもつインナージャケットの二重構造。アウターは防水仕様で急な雨にも安心。肩・肘にはCEレベル2のプロテクター、背中にはウレタンフォームパッドを標準装備。価格は3万8280円（税込）だ。

カワサキ スマートウィンターグローブは、中綿入りで保温性に優れ、ソフトでやわらかな質感。全ての指先がタッチパネル対応で、スマートフォンやナビ、ガソリンスタンドの液晶パネルなどの操作が可能。衝撃が加わった際に硬化するナックルプロテクターと併用すれば安全性も高まる。価格は8580円（税込）だ。