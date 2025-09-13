ホンダのピックアップトラック『リッジライン』、オフロード仕様に専用グリーン設定…米2026年型

ホンダの米国部門は9月9日、ピックアップトラック『リッジライン』の2026年モデルの販売を開始したと発表した。

【画像】ホンダ・リッジライン・トレイルスポーツの2026年モデル

2026年型では、オフロード仕様「トレイルスポーツ」専用に新色「アッシュグリーンメタリック」を設定するとともに、最上位グレードのブラックエディションにコントラストブラックルーフオプションを追加し、アメリカ製ピックアップトラックとしての魅力を高めている。

リッジラインは、アラバマ州リンカーン工場で専用生産される唯一のピックアップトラックで、国内外の部品を使用して製造されている。過去9年間にわたってCars.comアメリカンメイドインデックスでトップ10入りを果たしている実績を持つ。

2026年型リッジラインは4つの全輪駆動トリムレベルで展開され、エントリーモデルのリッジラインスポーツのメーカー希望小売価格は4万0595ドルに設定されている。

新色のアッシュグリーンメタリックは、ホンダのトレイルスポーツモデル専用色として、2026年型『パスポート』のトレイルスポーツで初めて採用され、その後『CR-Vトレイルスポーツハイブリッド』にも設定された。

また2026年型では、ブラックエディションにおいて、ソニックグレーパールまたはプラチナホワイトパールの外装色に対し、コントラストブラックルーフまたはボディ同色ルーフの選択が可能となった。

さらに、リッジラインの堅牢な性能と外観をより向上させるため、豊富なホンダ純正アクセサリーラインと複数のアフターマーケットオプションパッケージが用意されている。人気のHPD製18インチブラックアルミホイール・オールテレインタイヤパッケージ、ファンクションパッケージ、ユーティリティプラスパッケージなどが選択できる。