新型ホンダ『プレリュード』が早くも1/24プラモデルに！ こだわりの純正アクセ「リアスポイラー」も付属

タミヤの1/24スケールモデル「1/24 Honda プレリュード(BF1)」
  PRELUDE純正アクセサリー装着車「Sports Style」
  PRELUDE用純正アクセサリー「テールゲートスポイラー」

ホンダアクセスが新型『プレリュード』用の純正アクセサリーとして設定している「テールゲートスポイラー」が、タミヤから発売予定の1/24スケールモデル「1/24 Honda プレリュード（BF1）」で再現される。

タミヤより9月13日頃発売されるホンダ プレリュードの1/24スケールのプラスチックモデル組み立てキットには、ホンダアクセスがプレリュード用純正アクセサリーとして発売した「テールゲートスポイラー」のパーツが付属する。

「テールゲートスポイラー」は歴代プレリュードで最も人気の高い純正アクセサリーで、2代目プレリュード以降、ホンダアクセスがこだわり続けてきたアイテム。新型プレリュード用「テールゲートスポイラー」は、グライダーの翼を彷彿とさせる立体感のある造形で、プレリュードのスポーティーなスタイリングをさらに引き立てる、ホンダ純正アクセサリーラインアップの目玉アイテムとなっている。

ホンダアクセスがこだわり続けてきた「テールゲートスポイラー」を、タミヤは1/24スケールのサイズで立体感たっぷりに再現。ホンダ純正アクセサリー装着仕様のプレリュードを手軽に楽しむことができる。

実車のホンダアクセス プレリュード用純正アクセサリー「テールゲートスポイラー」は9月5日発売で、メーカー希望小売価格は7万1500円。タミヤ「1/24 Honda プレリュード（BF1）」は9月13日頃発売予定で、メーカー希望小売価格は4840円となっている。

