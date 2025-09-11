ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

『アルファード/ヴェルファイア』40系専用、ポン付けできる「13.3インチ有機ELモニター」登場

MAXWINの40系『アルファード/ヴェルファイア』専用13.3インチ有機ELフリップダウンモニター
カー用品ブランドMAXWINから、13.3インチ有機ELフリップダウンモニター「FLE1331-ALP01」が新発売。購入は公式ショップPARTS MAXほか、アマゾン・楽天・Yahoo!ショッピングの各オンラインショップから。実売価格は税込み9万9000円前後。

【画像】MAXWINの13.3インチ有機ELフリップダウンモニター

「FLE1331-ALP01」は、トヨタ『アルファード』『ヴェルファイア』（40系）専用設計により、内装加工不要のポン付け設置が可能なフリップダウンモニター。13.3インチの大型有機ELディスプレイを搭載し、1920×1080ピクセルの高解像度表示に対応する。

機能面では画面輝度自動調光機能を装備。HDMI入力2系統・出力1系統を搭載する。音声出力は内蔵スピーカー、Bluetooth接続による車両スピーカー出力、HDMI出力による車両オーディオ接続の3つの方式を選択できる。車両のナビが出力制限されている場合でも、モニター単体での使用が可能だ。

主な仕様は、画面サイズ13.3インチ有機EL、画面比率16:9・4:3対応、液晶輝度400cd/m2、リフレッシュレート60Hz、コントラストは100000:1。なお、適合グレードはアルファードがX・Z、ヴェルファイアはZ プレミアとなっている。

《ヤマブキデザイン》

