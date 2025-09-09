ホーム 自動車 ビジネス 海外マーケット 記事

ベントレー、生沢舞氏を外部クリエイティブディレクターに起用

生沢舞氏とグレッグ・ウィリアムズ氏
  • 生沢舞氏とグレッグ・ウィリアムズ氏
  • 生沢舞氏
  • グレッグ・ウィリアムズ氏と生沢舞氏

ベントレーモーターズは9月5日、ブランド初となる外部クリエイティブディレクターに、生沢舞氏（デザイナー/ブランドアドバイザー）と、世界的に著名な写真家・映画監督、グレッグ・ウィリアムズ氏を任命したと発表した。

【画像全3枚】

今回の就任は、8月にモントレーで発表されたコンセプトカー「EXP 15」に続き、未来に向けたデザインビジョンを後押しする取り組みの一環となる。英国クルーを拠点にマーケティング・コミュニケーション・デザイン各チームと連携を深めながら、戦略的助言と創造的な視点をもたらすことで、ベントレーが持つ文化的価値をさらに高める。

生沢徹氏を父に持つ生沢舞氏は、自動車文化とデザインの両分野に深いルーツを持つマルチクリエイターだ。スピード、スタイル、そしてストーリーテリングへの情熱を原点に、アートとアドレナリンを融合させた独自の感性を持つことで知られている。スポーツとラグジュアリーが交わる領域を直感的に理解し、グラフィックデザインやプロダクトキュレーションの経験を活かしながら、ベントレーと人々との新しいつながりを生み出す。

就任後、最初のプロジェクトとして、ブランド広告に向けた新しいビジュアルの構築に着手。また、2026年に発表予定の限定ライフスタイルコレクションなど、特別企画にも参画している。

ウィリアムズ氏は、同世代を代表する写真家の一人であり、長年にわたりベントレーを愛用するオーナーだ。1990年代に戦場フォトジャーナリストとしてキャリアをスタートさせ、その後はフィルムやポートレートの分野へと活動を広げてきた。

彼の作品は『007』特集をはじめ、ハリウッドを代表する著名人のポートレート、アカデミー賞の舞台裏、さらには国際的なファッションキャンペーンまで多岐にわたる。自然体で人間味あふれる美学で知られるウィリアムズ氏は、ベントレーのキャンペーンやコンテンツに、オーセンティックな視点をもたらす。

すでに生沢氏とのクリエイティブな対話を開始しており、今後は静止画・映像の両面でベントレーのイメージメイキングを大きく刷新していく予定だ。

2025年は、ベントレーデザインにとって重要な節目の年となる。7月には、ブランド史上5度目となる新しいエンブレム「ウィングドB」を発表し、この新しい翼を初めて纏ったモデルが、8月のペブルビーチ・コンクール・デレガンスで公開されたコンセプトカー「EXP 15」だ。3ドア3シート、完全電動のフルサイズコンセプトとして登場した「EXP 15」は、未来のベントレーのビジョンを映し出す新しいデザインとエンジニアリングの理念を体現している。

こうした急速なクリエイティブの進化の中で、生沢氏とウィリアムズ氏は、未来を形づくる人材起用の第一歩として、今後の新たなビジョンを形成していく。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ベントレー

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES